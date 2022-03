Αθλητικά

Βόλος – ΠΑΣ Γιάννινα: έ(Χ)ασε τα play off

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν τους γηπεδούχους, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα μένοντας στην ισοπαλία που τους άφησε εκτός play off.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα πάλεψε στο Βόλο, κόντρα στην τοπική ομάδα, διεκδικώντας τη νίκη και μια θέση στην πρώτη εξάδα, αλλά έμεινε στο 0-0, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Super League και δεν μπόρεσε να κάνει το επόμενο βήμα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Στο Α' μέρος ο Βόλος μπήκε δυνατά και στο 13' έφθασε κοντά στο γκολ, αλλά η τρομερή επέμβαση του Λοντίγκιν το απέτρεψε, μετά από την κεφαλιά του Μπαριέντος. Στη συνέχεια ο ΠΑΣ ισορρόπησε το ματς και στο 33' είχε δοκάρι.

Τότε μετά από λάθος του Μπαρτόλο, ο οποίος έχασε την μπάλα από τον Περέα, ο τελευταίος βρήκε με πάσα τον Σνάιντερ, εκείνος σούταρε, αλλά ο Κλέιμαν απέκρουσε στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό του δοκάρι. Οι φιλοξενούμενοι επέμειναν και στο 41' έφθασαν ξανά κοντά στο γκολ, όταν μετά από το κόρνερ του Σάλιακα, ο Ντομίνγκεθ πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει εκατοστά δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Κλέιμαν.

Στην επανάληψη το σκηνικό δεν άλλαξε με τον ΠΑΣ να πιέζει για να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Βόλος όμως κατάφερνε να διώχνει τους κινδύνους από την περιοχή του, αλλά και ν' απειλεί με ξαφνικές αντεπιθέσεις. Στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι πίεσαν περισσότερο την αντίπαλη άμυνα, αλλά δεν μπόρεσαν ν' αλλάξουν το σκορ.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης Τσακαλίδης έδειξε την κίτρινη κάρτα στους Τσοκάνη, Μπαριέντος, Ρίνερ, - Σάλιακα, Γκαρντάφσκι, Νίνη.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Γκιουλέν, Ρίνερ, Μπαρτόλο, Τσοκάνης, Μπαριέντος, Ορόζ (71' Νίνης), Φερνάντες (88' Πουρίτα), Ρεγκατέν (71' Κορέα), Φαν Βέερτ.

ΠΑΣ Γιάννινα (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Παντελάκης, Κάργας, Πίρσμαν, Λιάσος (72' Μπρένερ), Στάνκο (55' Καραχάλιος), Ντομίνγκεθ, Γκαρντάφσκι, Περέα, Σνάιντερ (86' Μίνα).

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Μνημόσυνο για τα τρία παιδιά υπό το βλέμμα της Αστυνομίας (εικόνες)

Έγκλημα στην Ανδραβίδα - ΕΛΑΣ: Το χρονικό της τραγωδίας (εικόνες)

Πατρινό Καρναβάλι: σε ξέφρενους ρυθμούς η πόλη (εικόνες)