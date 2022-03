Τεχνολογία - Επιστήμη

Ουκρανία: Η Μόσχα μπλόκαρε ρωσικά μέσα ενημέρωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αρχές μπλόκαραν ιστότοπους αλλά και τοπικές εφημερίδες.





Ο ενημερωτικός ιστότοπος Mediazona, μια από τις τελευταίες ανεξάρτητες φωνές στη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι αρχές τον μπλόκαραν λόγω του τρόπου με τον οποίο κάλυπτε την εισβολή στην Ουκρανία.

Η ρωσική ρυθμιστική αρχή Roskomnadzor «άρχισε να μπλοκάρει το Mediazona» ανέφερε στην ανακοίνωση. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν ότι ο ιστότοπος έχει περιληφθεί πλέον στον επίσημο κατάλογο των «μπλοκαρισμένων» μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία.

Το μέτρο αυτό ελήφθη «επειδή καλύπτουμε έντιμα ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία και αποκαλούμε την εισβολή, εισβολή και τον πόλεμο, πόλεμο» πρόσθεσε το Mediazona, υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα θέλει να επιβάλει «στρατιωτική λογοκρισία» και ότι «σχεδόν δεν υπάρχουν πλέον ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στη χώρα».

Η μη κυβερνητική οργάνωση Roskomsvoboda ανέφερε εξάλλου ότι οι αρχές μπλόκαραν και άλλους ιστότοπους, όπως τους Republic, Snob.ru και Agentstvo, αλλά και τοπικές εφημερίδες.

«Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας, η νύχτα θα περάσει», ανέφερε το Republic, εξηγώντας ότι οι αναγνώστες μπορούν να διαβάζουν το περιεχόμενό του, εάν έχουν VPN.

Δεκάδες εργαζόμενοι σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, όπως στο τηλεοπτικό κανάλι Dojd και το Mediazona έχουν χαρακτηριστεί «πράκτορες του εξωτερικού» και πολλοί δημοσιογράφοι και εκδότες έφυγαν από τη χώρα. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι στο εγγύς μέλλον δεν θα υπάρχει στη Ρωσία κανένα ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης, ούτε καν η έγκριτη εφημερίδα Novaia Gazeta, ο διευθυντής της οποίας τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2021.

Ο Mediazona ιδρύθηκε το 2014 από τα μέλη του γυναικείου συγκροτήματος Pussy Riot Ναντέζντα Τολοκονίκοβα και Μαρία Αλιόχινα και κάλυπτε κυρίως δικαστικές υποθέσεις πολιτικών ακτιβιστών, διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης και περιπτώσεις καταπάτησης των δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Καθαρά Δευτέρα σε 52 σημεία

Καιρός – Καθαρά Δευτέρα: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Η Γαλλία έστειλε χάπια ιωδίου στην Ουκρανία