Λαμία – ΠΑΟΚ: Εύκολο απόγευμα για τον “Δικέφαλο”

Ο ΠΑΟΚ έκανε το χρέος του απέναντι στους γηπεδούχους, που έχουν να ανέβουν έναν «Γολγοθά» στα play out.

Σε παιχνίδι που διεξήχθη υπό συνεχή βροχόπτωση στο «Αθανάσιος Διάκος», ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να κάμψει την αντίσταση της Λαμίας, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Το 2-0 ήρθε με τα γκολ των Λεό Ζαμπά (37’) και Γιάννη Μιχαηλίδη (52’), με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να… χαλάει το ντεμπούτο του Τζιανλούκα Φέστα στο σύλλογο της Φθιώτιδας και να τονώνει ακόμα περισσότερο τη δική της ψυχολογία ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τη Γάνδη για τους «16» του Conference League.

Το παιχνίδι δεν είχε καθόλου ρυθμό στο ξεκίνημά του. Χαρακτηριστικό πως η πρώτη καλή στιγμή καταγράφηκε στο 20’, με το σουτ του Φελίπε Σοάρες να φεύγει άουτ. Οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν, όμως, να ανοίξουν το σκορ στο 37’, με τον Ζαμπά έπειτα από υποδειγματική αντεπίθεση.

Ο Φερέιρα Σίντκλεϊ έφυγε από δεξιά, βρήκε τον Στέφαν Σβαμπ κι ο Αυστριακός τον Βραζιλιάνο εξτρέμ που πλάσαρε τον Θανάση Γκαραβέλη για το 0-1. Ένα άστοχο σουτ του Κωνσταντίνου Προβυδάκη έπειτα από εκτέλεση φάουλ και μια κεφαλιά του Ομάρ Ελ Καντουρί, ήταν ό,τι συνέβη μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.

Ό,τι διάθεση κι αν είχε η Λαμία στο δεύτερο ημίχρονο, της… κόπηκε από νωρίς. Από φάουλ του Τόμας Μουργκ, ο Μιχαηλίδης πήδησε ψηλότερα από όλους για το 0-2 στο 52’. Λεό Ζαμπά και Ζοάν Σάστρε είχαν ευκαιρίες να ανεβάσουν κι άλλο το δείκτη του σκορ για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο τη σημαντικότερη ευκαιρία την είχαν οι γηπεδούχοι. Η κεφαλιά, όμως, του Χρήστου Ελευθεριάδη στο 67ο λεπτό σταμάτησε στο δεξί κάθετο δοκάρι του Αλέξανδρου Πασχαλάκη και κάπου εκεί όλα τελείωσαν.

Ο ΠΑΟΚ διατήρησε το αήττητό του εντός συνόρων το τελευταίο τετράμηνο καταφέρνοντας να μειώσει στους 12 βαθμούς τη διαφορά από την κορυφή, τη στιγμή που η Λαμία καλείται στη διαδικασία των Play Out να καλύψει διαφορά πέντε βαθμών για να «πιάσει» τον Ατρόμητο και να παραμείνει στην κατηγορία δίχως το άγχος των μπαράζ.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Νούνιες – Μιχαηλίδης, Ελ Καντουρί, Πασχαλάκης.

ΛΑΜΙΑ (Τζιανλούκα Φέστα): Γκαραβέλης, Σαραμαντάς, Αντέτζο, Λούκας, Προβυδάκης, Μπεχαράνο (81’ Μαζουλουξής), Νούνιες, Ταϊρόν (54’ Μπανγκουρά), Ελευθεριάδης (68’ Τσούκαλος), Μανούσος, Καραμάνος (81’ Βέλλιος).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σάστρε, Ινγκασον (69’ Μιχάι), Μιχαηλίδης, Σίντκλεϊ (46’ Βιεϊρίνια), Σβαμπ, Σοάρες (76’ Κούρτιτς), Ελ Καντουρί, Μουργκ (69’ Α. Ζίβκοβιτς), Ζαμπά, Τσόλακ (81’ Ακπομ).

