Ατρόμητος – Παναθηναϊκός: Το “τριφύλλι” άνθισε στο Περιστέρι

Ο Παναθηναϊκός πήρε το τρίποντο και θα κυνηγήσει στα play off μια θέση που οδηγεί στα ευρωπαϊκά σαλόνια, αφήνοντας τον Ατρόμητο να ανησυχεί για τα play out.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού, οι «πράσινοι» νίκησαν με 2-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής κι έκλεισαν με «τρίποντο» την κανονική περίοδο της Super League, αποφεύγοντας (εκτός των άλλων) τη χειρότερη συγκομιδή βαθμών εκτός έδρας σε μία σεζόν. Ο Αργεντινός εξτρέμ «χτύπησε» δύο φορές μέσα σε ένα τρίλεπτο για το «τριφύλλι» (75’, 77’) κι έφτασε τα 10 γκολ στο πρωτάθλημα, όντας πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Έχασε πέναλτι στο 56’ ο Αϊτόρ σημαδεύοντας το δοκάρι.

Ο Ατρόμητος μπήκε με διάθεση να «χτυπήσει» τον Παναθηναϊκό κυρίως στην κόντρα και στο 14’ είχε την πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα, όταν από γύρισμα στο όριο της περιοχής, ο Χαρίσης σούταρε πάνω από τα δοκάρια του Διούδη.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβάζει την πίεσή του μετά το 20’ και στο 28’ είχε τη δική του πρώτη τελική στο ματς με ένα σουτ του Αϊτόρ, που μπλόκαρε σταθερά ο Γιαννιώτης δείχνοντας πολύ καλά αντανακλαστικά.

Στο 37’ από ωραίο ένα-δύο των Παλάσιος και Γκατσίνοβιτς, ο Αργεντινός εξτρέμ του Παναθηναϊκού μπήκε στην περιοχή από πλάγια αριστερά κι επιχείρησε σέντρα σουτ που πέρασε λίγο άουτ.

Στο 40’ οι «πράσινοι» έκλεψαν την μπάλα κι έφυγαν γρήγορα στην κόντρα με τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έβγαλε προς τον Παλάσιος, όμως το πλασέ του Αργεντινού δεν μπόρεσε να νικήσει τον Γιαννιώτη, ο οποίος έκανε εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ πιο επιθετικά και στο 55’ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Γκατσίνοβιτς από τον Γιαννιώτη, έπειτα από χαμηλή σέντρα του Χουάνκαρ. Ένα λεπτό αργότερα ο Αϊτόρ ανέλαβε την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών, όμως «σημάδεψε» τη συμβολή των δοκών του Γιαννιώτη, χάνοντας μοναδική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ.

Στο 60’ από πίεση του Παναθηναϊκού ψηλά, ο Παλάσιος υποδέχθηκε την μπάλα στην περιοχή κι από πλάγια αριστερά σούταρε δυνατά, αλλά ο Γιαννιώτης έδειξε ξανά καλά αντανακλαστικά μπλοκάροντας σταθερά.

Το ίδιο έπραξε ο γκολκίπερ του Ατρόμητου και στο καλοχτυπημένο φάουλ του Χατζηγιοβάνη στο 71ο λεπτό, αποκρούοντας σε κόρνερ, ενώ στο 74’ ο Ατρόμητος έκανε την πρώτη τελική του στο δεύτερο ημίχρονο με τη κεφαλιά του Ροτάριου απ’ τον κόρνερ του Μουνίθ, να περνάει πάνω από τα δοκάρια.

Στο 75’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ όταν από χαμηλή σέντρα του Χατζηγιοβάνη, η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι, όπου ο Παλάσιος με κοντινό πλασέ έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Δύο λεπτά αργότερα (77’) οι «πράσινοι» σκόραραν και δεύτερη φορά, όταν από πολύ ωραίο συνδυασμό μέσα στην περιοχή, η μπάλα από «στρώσιμο» του Γκατσίνοβιτς, κατέληξε στον Παλάσιος που πλάσαρε ωραία στη γωνία κάνοντας το 2-0 για τον Παναθηναϊκό και «τελειώνοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι.

Στο 82’ από γλίστρημα του Χατζηισαΐα, ο Ιωαννίδης έφυγε σε τετ-α-τετ, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Γιαννιώτη που απέκρουσε το πλασέ του, με το 2-0 να «σφραγίζει» ως το τέλος τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: - Αλεξανδρόπουλος

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κιβρακίδης, Χατζηισαΐας, Μαυρομμάτης, Καστεγιάνο, Σάλομον (62’ Άλιμπεκ), Χαρίσης, Καρτάλης (34’ λ. τρ. Ντένιτς), Ροτάριου (82’ Ναμπί), Μουνίθ, Κουλούρης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης, Σάντσες, Σάρλια, Βέλεθ (86’ Πούγγουρας), Χουάνκαρ, Κουρμπέλης (65’ Μαουρίσιο), Αλεξανδρόπουλος, Παλάσιος (88’ Καρλίτος), Γκατσίνοβιτς, Αϊτόρ (65’ Χατζηγιοβάνης), Ιωαννίδης (85’ λ. τρ. Βιτάλ).

