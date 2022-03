Αθλητικά

Ιωνικός – Παναιτωλικός: “Πάγωσε” στις καθυστερήσεις η Νίκαια

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που χαμογέλασαν στο τέλος, σε μια αμφίρροπη αναμέτρηση.

Το κλείσιμο της «αυλαίας» της κανονικής περιόδου της Super League βρήκε τον Παναιτωλικό στην ένατη θέση και «αγκαλιά» με το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι άουτ, μετά το «διπλό» που σημείωσε στο γήπεδο της Νεάπολης.

Η ομάδα του Αγρινίου νίκησε 2-1 τον Ιωνικό, για την 26η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τον Καρέλη στο 32΄ να ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους και τον Κορνέλιους στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων να «σφραγίζει» το «τρίποντο» του Παναιτωλικού. Ο Λένις στο 82΄ είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά του αγώνα, ήλεγξαν το κέντρο και στο 32΄ άνοιξαν το σκορ, όταν μετά από σέντρα του Μεντόσα από τα αριστερά, ο ξεχασμένος στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής Καρέλης πήρε την ασίστ και έγραψε το 1-0. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές, είχαν τις ευκαιρίες στο 38΄ και το 41΄, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν το δρόμο προς τα αποδυτήρια έχοντας πετύχει την ισοφάριση.

Με τον Ιωνικό αποφασισμένο να φέρει το ματς στα ίσια, οι γηπεδούχοι πάλεψαν από την έναρξη της επανάληψης για το 1-1, απείλησαν στο 55΄, όταν ο Ρομαό βρέθηκε χωρίς αποτελέσματα τετ α τετ με τον Ανέστη (μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού) και δικαιώθηκαν στο 82΄ από τον Λένις, που είχε περάσει αλλαγή στο 66΄.

Ο Άοσμαν βρήκε τον Λένις εντός της αντίπαλης περιοχής και ο τελευταίος με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, ο Κορνέλιους στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων «πάγωσε» το γήπεδο της Νεάπολης, με τον Κορνέλιους να γίνεται αποδέκτης της σέντρας του Νταγκό και από κοντά να διαμορφώνει το τελικό 2-1 για τον Παναιτωλικό.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μαναλης - Μεντόσα

Διαιτητής: Άγγελος Αγγελάκης

Ιωνικός (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας, Ρομαό, Τσιγκρίνσκι (90+2΄ Μαναλης), Βαφέας (66΄ Καμπρας), Βαλεριάνος, Ντάλσιο, Κιάκος (46΄ Κανιας), Άοσμαν, Μάντζης (66΄ Λένις), Τουράμ.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αποστολάκης (89΄ Λουι), Κορνέλιους, Λάρσον, Χουχούμης, Φλόρες (61΄ Αντούνες), Μάρτενσον, Ντουάρτε (89΄ Μπακαδήμας), Μεντόσα (81΄ Νταγκο), Βέργος, Καρέλης (61΄ Ντίας).

