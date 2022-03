Υγεία - Περιβάλλον

Η Γαλλία έστειλε χάπια ιωδίου στην Ουκρανία

Η Γαλλία έστειλε φάρμακα στην Ουκρανία, ανάμεσά τους και χάπια ιωδίου.

Η Γαλλία έστειλε στην Ουκρανία «διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα», συμπεριλαμβανομένου ιωδίου, για το ενδεχόμενο να σημειωθεί πυρηνικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια της σύρραξης με τον ρωσικό στρατό, δήλωσε χθες Κυριακή το βράδυ ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λεντριάν.

«Ναι, στείλαμε διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα», είπε ο κ. Λεντριάν στο France 2 ερωτηθείς από δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου για την αποστολή ταμπλετών ιωδίου στην Ουκρανία.

«Στείλαμε πολύ φαρμακευτικό υλικό, ήταν μέρος τους», επιβεβαίωσε αργότερα στο France 5.

Προηγουμένως, ο πρεσβευτής της Γαλλίας στην Ουκρανία, ο Ετιέν ντε Πονσάν, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV ότι τις επόμενες ημέρες το Παρίσι θα παραδώσει στο Κίεβο κάπου «2,5 εκατομμύρια δόσεις ιωδίου» για να μπορεί να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενο πυρηνικό δυστύχημα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμανουέλ Μακρόν, ανέλαβε σχετική πρωτοβουλία, είχε νέα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, για να υπάρξουν εγγυήσεις όσον αφορά την «προστασία» των ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ο πρόεδρος Μακρόν «ανέλαβε την πρωτοβουλία αυτή» σε συντονισμό «με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας» (ΔΟΑΕ, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ), εγείροντας «επτά ή οκτώ σημεία στα οποία πρέπει τα δύο (εμπόλεμα) μέρη να συνεννοηθούν», ειδικά για την ουκρανική «κυριαρχία» επί των πυρηνικών εργοστασίων και την «ασφάλεια» των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία, η οποία αφορά επίσης «όλη» την Ευρώπη, εξήγησε ο κ. Λεντριάν.

Αυτές τις θέσεις «πιστεύω ότι ο πρόεδρος Πούτιν τις αποδέχθηκε» και σε κάθε περίπτωση «θα δούμε» αφού συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του ΔΟΑΕ σήμερα και ο επικεφαλής του, ο Ραφαέλ Γκρόσμαν, διατυπώσει προτάσεις για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε νωρίτερα χθες η γαλλική προεδρία, ο κ. Μακρόν επανέλαβε, στη συνδιάλεξή του με τον κ. Πούτιν, τη «σοβαρή ανησυχία» του για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων μετά τον βομβαρδισμό την 4η Μαρτίου του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου της Ευρώπης.

Ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε «έτοιμος να σεβαστεί τους κανόνες του ΔΟΑΕ για την προστασία των (πυρηνικών) σταθμών» και συμφώνησε να γίνει «διάλογος μεταξύ του ΔΟΑΕ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας» ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για την «ασφάλειά τους», πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.