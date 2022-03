Κόσμος

Νότια Κορέα: Επίθεση δέχθηκε ο Σονγκ Γιανγκ-γκιλ

Ο πολιτικός ηγέτης δέχθηκε επίθεση σε προεκλογική συγκέντρωση και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος του κυβερνώντος Δημοκρατικού Κόμματος, ο Σονγκ Γιανγκ-γκιλ, διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο σήμερα καθώς υπέστη επίθεση από άγνωστο που χρησιμοποίησε απροσδιόριστο αντικείμενο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η επίθεση διαπράχθηκε στη δυτική συνοικία Σιντσόν της πρωτεύουσας Σεούλ, όπου ο ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος της Νότιας Κορέας συμμετείχε σε προεκλογική συγκέντρωση υπέρ του υποψηφίου του κόμματος για την προεδρία, του Λι Τζε-μιούνγκ.

