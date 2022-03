Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός ηθοποιός

Life

Θύμα του πολέμου διάσημος ηθοποιός. Η τελευταία του ανάρτηση.

Ανάμεσα στα χιλιάδες θύματα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία είναι και ο διάσημος ηθοποιός Pasha Lee.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός πέθανε κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών στο προάστιο Ιρπίν του Κιέβου.

Ο θάνατος του νεαρού άνδρα έγινε γνωστός από τον ουκρανό δημοσιογράφο, Yaroslav Kuts.

Ο ηθοποιός είχε ενταχθεί στις τάξεις της εδαφικής άμυνας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας μόλις 48 ώρες πριν, προκειμένου να προστατεύσει την πατρίδα του από τους ρώσους εισβολείς.

«Τις τελευταίες 48 ώρες, υπήρξε η ευκαιρία να καθίσουμε και να ρίξουμε μια φωτογραφία για το πώς μας βομβαρδίζουν, και χαμογελάμε, γιατί μπορούμε να το χειριστούμε, και όλα θα είναι η Ουκρανία. Δουλεύουμε!» ήταν το τελευταίο πράγμα που έγραψε ο ηθοποιός στο Instagram του.

