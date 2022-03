Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα κατάπαυση του πυρός

Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικό διάδρομοσε Κίεβο, τη Χάρκιβ, τη Μαριούπολη και τη Σούμι.

Ο ρωσικός στρατός θα τηρήσει σήμερα προσωρινή κατάπαυση του πυρός από τις 09:00 (ώρα Ουκρανίας και ώρα Ελλάδας) προκειμένου να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας και να απομακρυνθούν οι άμαχοι, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ανθρωπιστικοί διάδρομοι θα ανοίξουν στις πόλεις Κίεβο, Χάρκιβ, Μαριούπολη και Σούμι, έπειτα από αίτημα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και λόγω της τρέχουσας κατάστασης σε αυτές.

