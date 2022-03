Οικονομία

Πόλεμος στην Ουκρανία - ΗΠΑ: Έτοιμες να “κόψουν” το ρωσικό πετρέλαιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ «εξετάζει» το ενδεχόμενο κατάρτισης σχεδίου νόμου για την απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου στη χώρα, ενώ το Κογκρέσο έχει σκοπό να εγκρίνει τη χορήγηση βοήθειας ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, αντιδρώντας στην εισβολή της Ρωσίας.

Τα παραπάνω έκανε γνωστά η επικεφαλής του σώματος Νάνσι Πελόζι. «Η Βουλή εξετάζει επί του παρόντος σθεναρό σχέδιο νόμου που θα απομονώσει περαιτέρω τη Ρωσία από την παγκόσμια οικονομία», ανέφερε – μεταξύ άλλων – η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η οποία ανήκει στους Δημοκρατικούς.

«Το νομοσχέδιό μας θα απαγορεύσει την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων στις ΗΠΑ, θα ακυρώσει τις ομαλές εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, και θα αποτελεί το πρώτο βήμα για τη στέρηση της πρόσβασης της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου», προσέθεσε η Νάνσι Πελόζι.

