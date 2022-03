Τεχνολογία - Επιστήμη

Ουκρανία - Λιόλιος στον ΑΝΤ1: Τα αίτια του πολέμου είναι πυρηνικά (βίντεο)

Για τα αίτια του πολέμου και την πυρηνική απειλή μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" ο καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής, Θεόδωρος Λιόλιος.

"Τα αίτια αυτής της καταδικαστέας επίθεσης ήταν πυρηνικά" δήλωσε αρχικά.

Όπως τόνισε "πίσω από την ρωσική εισβολή πρώτον κρύβεται η επιθυμία του ΝΑΤΟ να πάρει αντιβαλλιστική ασπίδα στην Ουκρανία, στην Πολωνία και την Ρουμανία, η οποία θα αναχαιτίσει και θα εξουδετερώσει το πυρηνικό οπλοστάσιο των Ρώσων, και δεύτερον είναι μία μεγάλη συμφωνία που έκλεισε η Ουκρανία με τις ΗΠΑ με την οποία ανεξαρτοποιείται πυρηνικά πλέον από τη Ρωσία".

Παράλληλα τόνισε ότι "η ιστορία θα δείξει πως ένας τέτοιος μεγάλος πόλεμος είχε πίσω όπλα μαζικής καταστροφής".





