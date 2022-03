Κόσμος

Ουκρανία: Νέο μήνυμα Ζελένσκι (βίντεο)

Τι λέει ο Ουκρανός Πρόεδρος σε νέο βιντεοσκοπημένο του μήνυμα στον ουκρανικό λαό

Νέο μήνυμα στο λαό της Ουκρανίας ενώ η εισβολή της Ρωσίας στη χώρα συνεχίζεται έστειλε στον ουκρανικό λαό και όχι μόνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η μέρα της κρίσης, είπε, θα έρθει και επιτέθηκε σε όσους σιωπούν.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, που ανέβηκε στην πλατφόρμα Telegram, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τα έβαλε και με τους δυτικούς ηγέτες και κυρίως τη σιωπή τους, την έλλειψη αντίδρασης μετά την απειλή της Ρωσίας ότι θα βάλει στο στόχαστρο την ουκρανική βιομηχανία όπλων της Ουκρανίας.

«Αναλογιστείτε την αίσθηση ατιμωρησίας των εισβολέων», στηλίτευσε ο Ζελένσκι σε βίντεο που ανέβηκε στον λογαριασμό της ουκρανικής προεδρίας στο Telegram. «Δεν άκουσα καμία αντίδραση από οποιονδήποτε ηγέτη χώρας του κόσμου (…) ούτε λέξη, είναι λες και οι δυτικοί ηγέτες διαλύθηκαν».

Χθες Κυριακή (06.03.2022), εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας διεμήνυσε πως θα μπουν στο στόχαστρο εγκαταστάσεις εταιρειών που παράγουν όπλα, προσθέτοντας πως θα χτυπηθούν με όπλα «υψηλής ακρίβειας».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι χιλιάδες εργάζονται στις εγκαταστάσεις αυτές και ότι βρίσκονται σε πόλεις με εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και μίλησε για «φόνο» και «εσκεμμένη δολοφονία». «Το θράσος των εισβολέων είναι ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Δύση ότι οι κυρώσεις που επέβαλε στη Ρωσία δεν αρκούν», έκρινε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Πρέπει να στηθεί ένα δικαστήριο για να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι διατάζουν και εκτελούν τέτοια εγκλήματα. Σκεφτείτε το αίσθημα ατιμωρησίας των κατακτητών που μπορούν να ανακοινώνουν τέτοιες προγραμματισμένες φρικαλεότητες», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την οργή να “ζωγραφίζεται” στο πρόσωπό του, αναφέρθηκε και στο Ιρπίν, όπου μια 4μελής οικογένεια, η μητέρα, ο πατέρας και τα δυο τους παιδιά, που προσπαθούσε να διαφύγει από τους βομβαρδισμούς, σκοτώθηκε. Οι εικόνες με τα άψυχα σώματά τους στην άκρη του δρόμου, συγκλόνισαν τον κόσμο.

«Προσπαθούσαν απλά να φύγουν από την πόλη. Να δραπετεύσουν. Όλη η οικογένεια. Πόσες οικογένειες σαν αυτή έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία; Δεν θα συγχωρήσουμε. Δεν θα ξεχάσουμε. Θα τιμωρήσουμε όποιον κάνει τέτοιες θηριωδίες σε αυτόν τον πόλεμο. Στη χώρα μας. Θα βρούμε κάθε μπάσταρδο που πυροβόλησε στις πόλεις μας, στο λαό μας, που βομβάρδισε τη γη μας, που εξαπέλυσε πυραύλους, που έδωσε την εντολή, που πάτησε το κουμπί. Δεν θα υπάρξει μέρος στη γη για εσάς για να βρείτε ησυχία, εκτός από τον τάφο σας», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Δεν θα υπάρξει συγχώρεση για τα κατεστραμμένα σπίτια. Δεν θα υπάρξει συγχώρεση για τους 500 και πλέον πυραύλους που χτύπησαν τη γη μας. Σε όλη την Ουκρανία, χτυπούν αμάχους. Δεν θα συγχωρήσουμε το πυροβολισμό άοπλων ανθρώπων, την καταστροφή της υποδομής.

Δεν θα συγχωρήσουμε. Εκατοντάδες θύματα, χιλιάδες που υποφέρουν. Και ο Θεός δεν θα συγχωρήσει. Όχι σήμερα. Όχι αύριο. Ποτέ. Και αντί για συγχώρεση, θα υπάρξει η μέρα της κρίσης. Είμαι σίγουρος γι αυτό!», συμπλήρωσε.

