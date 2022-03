Κοινωνία

Καθαρά Δευτέρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις εθνικές οδούς

Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας την Καθαρά Δευτέρα, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου ως κατωτέρω:

Τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022, από ώρα 15:00 έως 21:00, για το ρεύμα εισόδου:

Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα-Πάτρα), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500).

Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) μέχρι τα διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479) μέχρι κόμβο τον κόμβο Ροδίτσας (Λαμία) (Χ.Θ. 212+625), και από τη διασταύρωση του Μπράλου (Χ.Θ. 203+065) μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 27+960)

Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης από κόμβο Ν. Μουδανιών (61,5 χλμ.) έως την αερογέφυρα Θέρμης.

Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι – Χαλκίδα), στο ρεύμα προς Σχηματάρι, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820).

Στην Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης από τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97+550) μέχρι το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) αυτής.

Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός), στο ρεύμα προς Αντίρριο, από το τέλος της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991) έως τη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» (Χ.Θ. 0+000).

Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) έως τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300).

Στον αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο-Σπάρτη), στο ρεύμα προς Λεύκτρο, από Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000) έως τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000).

Στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Άρτας – Αντιρρίου στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα.

Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολύγυρου (Ε.Ο.16), από τα όρια της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (κόμβος Αγίας Αναστασίας) έως την αερογέφυρα Θέρμης.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:

Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, σύμφωνα με ν. 3651/2008, τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν ζώντα ζώα, ευπαθή τρόφιμα, όπως αυτά αναφέρονται στη διεθνή συμφωνία ΑΤΡ (άρθρο 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της υπ’ αρ. 50786/3319/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2418), εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.

Τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Τα φορτηγά οχήματα (ψυγεία) δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.

Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1069/2009, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.

Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο, κ.λπ.) όταν κινούνται για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.

Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.

Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών και θεατρικών παραστάσεων και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και μεταφορά εξοπλισμού για την κάλυψη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γεγονότων.

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς.

Τα μηχανήματα έργου των ΔΕΣΕ και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, μετά από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και με σχετική απόφαση της κατά τόπου αρμόδιας Διεύθυνσης Τροχαίας.

Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Τα φορτηγά οχήματα και μηχανήματα έργου των εταιρειών παραχώρησης που διαχειρίζονται τους αυτοκινητόδρομους και των υπεργολάβων τους προκειμένου να εκτελούν απρόσκοπτα το έργο που τους έχει ανατεθεί.

Τα φορτηγά οχήματα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».