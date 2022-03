Αθλητικά

Μπακς - Σανς: Έβδομο σερί double-double ο Αντετοκούνμπο, MVP ο Μίντλετον

Με το 7ο σερί double-double του Giannis και ρεκόρ-σεζόν 44 πόντους του Μίντλετον οι Μπακς νίκησαν τους Σανς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 19 πόντους και μάζεψε 13 ριμπάουντ για να καταγράψει το έβδομο συνεχόμενο double-double του και ο Κρις Μίντλετον χρειάστηκε να ...φτάσει σε ρεκόρ-σεζόν με 44 πόντους, καθώς οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν στο Fiserv Forum τους φιλοξενούμενους Φοίνιξ Σανς με 132-122 για να επεκτείνουν το σερί νικών τους σε τέσσερις αγώνες.

Ήταν η πρώτη ήττα του Φοίνιξ από τις 3 Φεβρουαρίου.

Ο Αντετοκούνμπο και ο Μίντλετον συγκέντρωσαν και οι δύο 17 πόντους στα πρώτα 24 λεπτά και ο Σερζ Ιμπάκα πρόσθεσε εννέα.

Πάντως ο ΄Έλληνας σούπερ σταρ, δύο φορές MVP, που έκανε το πέμπτο φάουλ 7:40 πριν το τέλος το αγώνα, έμεινε σε μόλις δύο πόντους στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο τρεις φορές All-Star, Μίντλετον, πρόσθεσε επίσης οκτώ ριμπάουντ και πέντε ασίστ, ενώ

Τζρού Χόλιντέι συνέβαλε επίσης 24 πόντους και εννέα ασίστ.

Ο Άιτον είχε 30 πόντους και οκτώ ριμπάουντ για τους Σανς , που έπαιζαν χωρίς τον Κρις Πολ, ενώ ο Κάμερον Πέιν είχε 23 πόντους και οκτώ ασίστ.

Ένδεκα τρίποντα του Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς (με συνολικά 35 πόντους)...«υπέγραψαν» την νίκη των Γιούτα Τζαζ με 116-103 επί των Θάντερ στην Οκλαχόμα , παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ποκουσέβσκι, ο οποίος έφτασε σε double-double με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τriple-double (46 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 11 ασίστ) από τον Νίκολα Γιόκιτς στη δύσκολη νίκη των Νάγκετς στην παράταση απέναντι στους Πέλικανς με 138-130.

Τέλος στο νικηφόρο σερί των Κλίπερς έβαλαν οι Νικς, νικώντας με 116-93 στο Λος Άντζελες, έχοντας κορυφαίο τον Μπάρετ με 24 πόντους, ήττα με 123-112 γνώρισαν οι Γκρίζλις στο Χιούστον με τους Ρόκετς , που με τη σειρά τους...σταμάτησαν ένα αρνητικό σερί 12 ηττών. Κορυφαίοι των νικητών, οι Πόρτερ και Γουντ με 29 και 28 πόντους αντίστοιχα, με τον δεύτερο να μαζεύει και 13 ριμπάουντ.

Οι Καβαλίερς που επικράτησαν στο Κλίβελαντ των Ράπτορς με 104-96, σε ένα παιχνίδι όπου οι νικητές είδαν τον Άλεν να αποχωρεί με κάταγμα σε δάχτυλο.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Βοστώνη-Μπρούκλιν 126-120

Μιλγουόκι-Φοίνιξ 132-122

Ουάσινγκτον-Ιντιάνα 133-123

Χιούστον-Μέμφις 123-112

Οκλαχόμα-Γιούτα 103-116

Κλίβελαντ-Τορόντο 104-96

Ντένβερ-Νέα Ορλεάνη 138-130 παράταση

ΛΑ Κλίπερς-Νέα Υόρκη 93-116

