Κορονοϊός: Πότε θα τελειώσουμε με την πανδημία;

Τι απαντά η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας

Με αργά αλλά σταθερά βήματα οι κοινωνίες αίρουν τα περιοριστικά μέτρα, πλησιάζοντας στην κανονικότητα και στην προ covid εποχή. Πόσο κοντά είμαστε όμως στο τέλος της πανδημίας;

Πότε θα «καθαρίσουμε» από τον κορονοϊό; Στα ερωτήματα αυτά απαντά, η Δρ. Σταματούλα Τσικρικά, πρόεδρος Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας και πνευμονολόγος στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Όπως αναφέρει, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί η χρονική στιγμή μετάπτωσης της πανδημίας στην ενδημική φάση, και ακόμα πιο παρακινδυνευμένη είναι η πιθανή πρόβλεψη για τον τερματισμό της.

«Μπαίνοντας στην Σαρακοστή και με το βλέμμα στραμμένο στο Πάσχα, η ευχή όλων μας είναι να 'καθαρίσουμε' όσο πιο σύντομα από τον κορονοϊό, που μετρά εκατομμύρια απώλειες σε ανθρώπινες ζωές σε ολόκληρο τον κόσμο. Να μπορέσουμε να αγκαλιαστούμε και να φιληθούμε όπως δυο χρόνια πριν, να απαλλαχθούμε από τις μάσκες και τα αντισηπτικά και η καθημερινότητα μας να επανέλθει στους ρυθμούς της προ covid εποχής», αναφέρει η κ. Τσικρικά.

Πόσο κοντά στην επιστροφή στην κανονικότητα είμαστε;

«Μήπως, μοιάζει ουτοπικός ή 'ενδημική αυταπάτη' ο ευσεβής πόθος μας να ξεμπερδεύουμε γρήγορα από τον κορονοϊό όταν οι επιδημιολογικοί δείκτες εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και η ανησυχία για εμφάνιση νέων μεταλλάξεων προβληματίζει την επιστημονική κοινότητα; Άραγε, πόσο εφικτές και αληθείς μπορεί να είναι οι προβλέψεις για το τέλος της πανδημίας τη δεδομένη χρονική στιγμή;», διερωτάται η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας.

«Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο γνώσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης που ήμασταν όταν πρωτοεμφανίστηκε ο ιός. Η συμβολή των έγκριτων δημοσιευμένων ερευνών, των εξειδικευμένων γνώσεων και των αθροιστικών νικών της επιστήμης, βασισμένες στη μάχη και θυσιαστική προσφορά των επαγγελματιών υγείας δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν.

Ήδη από τις αρχές του 2020, η παγκόσμια ιατρική κοινότητα κατάφερε για πρώτη φορά να επικεντρωθεί και να ενώσει τις δυνάμεις αποκλειστικά σε ένα νόσημα, με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθεί ταχύτατα η γενετική αλληλουχία του sars cov-2 και να ακολουθήσει η μαζική παραγωγή και διάθεση των εμβολίων. Επιπρόσθετα, με την πρόοδο της έρευνας σε λίγους μήνες, προστέθηκαν νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα και αντιϊικά σκευάσματα ικανά και αποτελεσματικά να δράσουν έναντι του ιού».

Σχεδιασμός συγκεκριμένων δράσεων

Είναι απόλυτα κατανοητό, συνεχίζει η κ. Τσικρικά, ότι η καθημερινή ζωή δεν δύναται να συνεχίσει με συνεχείς περιορισμούς και απαγορεύσεις. Οι ψυχικές, κοινωνικοοικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις, είναι ιδιαίτερα επώδυνες και τρομερά απρόβλεπτες. Ήδη, χώρες της Ευρώπης, εκτιμώντας τη μικρότερη σοβαρότητα νόσησης από την παραλλαγή Όμικρον, αλλά κυρίως στηριζόμενες στα υψηλότατα ποσοστά εμβολιασμού, τόσο του γενικού πληθυσμού, όσο και των ευπαθών και ευαίσθητών ομάδων, άρουν σταδιακά τα μέτρα, με πρώτο την αποδέσμευση από τη χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους.

«Η χρονική στιγμή μετάπτωσης της πανδημίας στην ενδημική φάση, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί, και ακόμα πιο παρακινδυνευμένη είναι η πιθανή πρόβλεψη για τον τερματισμό της». Παρόλα αυτά, σημειώνει, «η χάραξη και ο σχεδιασμός συγκεκριμένων δράσεων που θα οριοθετούν την επόμενη φάση της πανδημίας, οφείλουν να είναι παγκόσμια υγειονομική προτεραιότητα τόσο για τις πολιτειακές ηγεσίες υγείας, όσο και για τους παγκόσμιους οργανισμούς.

Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση κρίσεων, η επάνδρωση με εξειδικευμένο προσωπικό των δημοσίων συστημάτων υγείας, η ενισχυτική δόση εμβολιασμού, η εφαρμογή προγραμμάτων κατ' οίκον θεραπείας, η απρόσκοπτη και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε κατάλληλες θεραπείες, η εξασφάλιση ποιοτικού αέρα σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και η διάθεση εύκολων και με χαμηλού κόστους διαγνωστικών τεστ, αποτελούν μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση του οραματισμού της λύσης της πανδημίας».



Αν κάτι διδαχτήκαμε από την πανδημία, αναφέρει, η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, «είναι να μη βιαζόμαστε και να προχωράμε με γερά και σταθερά βήματα! Ας ευχηθούμε, του χρόνου ο εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας να είναι covid free και οι μόνες μάσκες να είναι οι αποκριάτικες!».

