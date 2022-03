Κόσμος

Ουκρανία - WSJ: Οι ΗΠΑ κατηγορούν τη Ρωσία ότι στρατολογεί Σύρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ρωσία στρατολογεί το τελευταίο διάστημα Σύρους μισθοφόρους, για να πολεμήσουν στις τάξεις της στην Ουκρανία, ανέφερε η Wall Street Journal επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους







Η Ρωσία στρατολογεί το τελευταίο διάστημα Σύρους μισθοφόρους, με εμπειρία στην αντιμετώπιση αντάρτικου πόλης, για να πολεμήσουν στις τάξεις της στην Ουκρανία, ανέφερε χθες Κυριακή η Wall Street Journal επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η Μόσχα, που προχώρησε σε εισβολή στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου και συναντά σφοδρή αντίσταση που δεν περίμενε, άρχισε τις τελευταίες ημέρες να στρατολογεί σύρους μαχητές για να τους αναπτύξει σε επιχειρήσεις με στόχο να καταληφθούν αστικές ζώνες, είπαν τέσσερις αμερικανοί αξιωματούχοι στην αμερικανική εφημερίδα.

Η Ρωσία ενεπλάκη το 2015 στον πόλεμο στη Συρία, στο πλευρό του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Αμερικανός αξιωματούχος διαβεβαίωσε τη WSJ ότι ορισμένοι σύροι μαχητές βρίσκονται ήδη στη Ρωσία και προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν στις εχθροπραξίες στην Ουκρανία. Η πηγή αυτή δεν υπεισήλθε σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ξένοι μαχητές είναι ήδη παρόντες, και στις δύο πλευρές, στα μέτωπα της Ουκρανίας.

Ο ισχυρός άνδρας της Τσετσενίας, ο Ραμζάν Καντίροφ, άλλοτε αντάρτης που μετατράπηκε σε πιστό σύμμαχο του Κρεμλίνου, έχει μοιραστεί βίντεο με τσετσένους μαχητές στην Ουκρανία και έχει αναγνωρίσει πως κάποιοι από αυτούς σκοτώθηκαν σε μάχες.

Στην άλλη πλευρά, δεκάδες χιλιάδες ξένοι εθελοντές έχουν πάει στην Ουκρανία για να ενταχθούν στις δυνάμεις της, σύμφωνα με τον ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, τον Ντμίτρο Κουλέμπα.

Η πρωτεύουσα, το Κίεβο, όπως και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, η Χαρκίβ, παραμένουν πάντα στα χέρια της ουκρανικής κυβέρνησης, ενώ η Ρωσία κυρίευσε τη Χερσώνα, πόλη όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, και κλιμακώνει τους βομβαρδισμούς και τις πολιορκίες αρκετών αστικών κέντρων σε πολη τη χώρα.

Η ρωσική εισβολή, που εισήλθε στη δωδέκατη ημέρα της, ανάγκασε πάνω από 1,5 εκατ. ανθρώπους να εγκαταλείψουν την Ουκρανία· ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει αυτή την προσφυγική κρίση την ταχύτερα εξελισσόμενη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Πότε θα τελειώσουμε με την πανδημία;

Καθαρά Δευτέρα: Τι γιορτάζουμε, τι συμβολίζει και γιατί πετάμε χαρταετό

Καιρός – Καθαρά Δευτέρα: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες