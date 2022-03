Κοινωνία

Αργίες 2022: Πότε “πέφτει” το Πάσχα φέτος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε είναι του Αγίου Πνεύματος και το Πάσχα



Αν και ήδη βρισκόμαστε στις αρχές Μαρτίου, πολλοί είναι αυτοί που αναζητούν ήδη πότε πέφτει το Πάσχα, αλλά και όλες οι αργίες του 2022.

Όλες οι αργίες του 2022

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 25η Μαρτίου 2022, Παρασκευή

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 25η Μαρτίου 2022, Παρασκευή Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου 2022

Κυριακή του Πάσχα 24 Απριλίου 2022

Δευτέρα του Πάσχα 25 Απριλίου 2022

Εργατική Πρωτομαγιά 1 Μαΐου 2022 Κυριακή (Πιθανόν να μεταφερθεί)

Αγίου Πνεύματος 13 Ιουνίου 2022, Δευτέρα

Κοίμηση της Θεοτόκου 15 Αυγούστου 2022, Δευτέρα

28η Οκτωβρίου 2022, Παρασκευή

Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου 2022, Κυριακή

Σύναξη της Θεοτόκου 26 Δεκεμβρίου 2022, Δευτέρα.