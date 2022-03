Κόσμος

Ουκρανία - Βρετανία: Νέο πλαίσιο για την υποδοχή προσφύγων

Ένα νέο πλαίσιο, επιθυμεί να καταρτίσει η υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Πρίτι Πατέλ





Ένα νέο πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο θα μπορούν να εισέλθουν περισσότεροι πρόσφυγες από την Ουκρανία στην Βρετανία, επιθυμεί να καταρτίσει η υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Πρίτι Πατέλ . Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους και έχουν καταφύγει στην Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και αλλού. Ο ΟΗΕ έχει επισημάνει ότι περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, κάνοντας λόγο για την πιο γρήγορα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Βρετανία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα παρέχει άδειες εισόδου σε όσους πρόσφυγες από την Ουκρανία έχουν οικογένεια στη χώρα ή κάποιον που μπορεί να εγγυηθεί για αυτούς, όμως η κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον έχει δεχθεί επικρίσεις από την αντιπολίτευση ότι δεν κάνει αρκετά για να βοηθήσει τους Ουκρανούς.

“Εντείνω εκτάκτως την αντίδρασή μας στην αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση”, δήλωσε η Πατέλ μιλώντας στη Sun, αναφερόμενη και στα όσα είδε κατά την επίσκεψή της στα πολωνικά σύνορα την προηγούμενη εβδομάδα.

“Αυτή την περίοδο εξετάζω νομικούς τρόπους ώστε να δημιουργηθεί ένας ανθρωπιστικός διάδρομος. Αυτό σημαίνει ότι όποιος φεύγει από την Ουκρανία και έχει δεσμούς με τη Βρετανία θα έχει το δικαίωμα να εισέρχεται στη χώρα μας”, εξήγησε.

Η ΕΕ έχει συμφωνήσει να προσφέρει προσωρινή άδεια διαμονής στους Ουκρανούς για έως και τρία χρόνια.

Γαλλία και Βρετανία ενεπλάκησαν την Κυριακή σε διπλωματική αντιπαράθεση με αφορμή τους Ουκρανούς μετανάστες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο λιμάνι του Καλαί.

