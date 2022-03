Life

“Το Πρωινό” - Μπιμπίλας: Είμαι ερωτευμένος αλλά... δεν υπάρχει ανταπόκριση (βίντεο)

Μίλησε για τον έρωτα στην ζωή του, τα επαγγελματικιά του σχέδια αλλά και τις αγωγές στο Σωματείο Ελλήνων ηθοποιών.

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε το πρωί της Καθαράς Δευτέρας ο ηθοποιός και πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας, και μίλησε για τον έρωτα στην ζωή του, τα επαγγελματικιά του σχέδια αλλά και τις αγωγές στο Σωματείο Ελλήνων ηθοποιών.

"Μετά την άδικη επίθεση που δέχτηκα με όλο αυτό που έγινε με το #metoo, με ήθελαν όλοι στις δουλειές τους" και αναφερόμενος στους ρόλους που έχει ενσαρκώσει μέχρι στιγμής "δεν με ενδιαφέρουν οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι, του χρόνου μπορεί να με δείτε σε πολύ μικρό ρόλο¨".

Σχετικά με τις οικονομικές απολαβές "έχω δουλέψει με ελάχιστα ή και καθόλου χρήματα, για να στηρίξω νέους συναδέλφους".

Μίλησε ακόμη και για τον Γιώργο Κιμούλη και τις αγωγές που υπέβαλλε ο ίδιος μέσω του δικηγόρου του "ο Κιμούλης φυσικά και έχει πληγεί, όμως ας πρόσεχε..".

Για τη φιλία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη "είναι μέσα στην καρδιά μου, έχει παίξει θετικό ρόλο στη ζωή και την καρδιά μου, όμως αν τον είχα απέναντί μου θα του έλεγα "γιατι"".

Ενώ αναφέρθηκε και στη θέση που έχει ο έρωτας στη ζωή του "είμαι μόνος εδώ και χρόνια" και εξομολογήθηκε "είμαι ερωτευμένος, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση".





