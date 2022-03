Οικονομία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκτός ελέγχου οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τιμή της ουγγιάς χρυσού ξεπέρασε τα 2.000 δολάρια. Το Brent έφθασε τα 139,13 δολάρια το βαρέλι. Σε επίπεδα ρεκόρ το φυσικό αέριο.

Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε τα 2.000 δολάρια ανά ουγγιά στις ασιατικές αγορές σήμερα το πρωί, καθώς αρκετοί επενδυτές καταφεύγουν σε αυτό το πολύτιμο μέταλλο θεωρώντας το ασφαλές, εν μέσω των εντεινόμενων ανησυχιών για τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία στην παγκόσμια οικονομία.

Η τιμή της ουγγιάς χρυσού έφθασε ως και τα 2.000,86 δολάρια, ή με άλλα λόγια στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Η τιμή του βαρελιού του Brent άγγιξε τα 140 δολάρια

Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent Βόρειας Θάλασσας - μιας από τις ποικιλίες αναφοράς στις διεθνείς αγορές αργού - πλησίασε σήμερα τα 140 δολάρια, με άλλα λόγια το ιστορικό της υψηλό, που ήταν τα 147,5 δολάρια όπου είχε φθάσει τον Ιούλιο του 2008, ωθούμενη προς τα πάνω από την επιδείνωση του πολέμου στην Ουκρανία και τη σχεδόν πλήρη αναστολή των εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου.

Λίγη ώρα μετά την έναρξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων, στη 01:00 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του Brent προς παράδοση τον Μάιο, προθεσμιακό συμβόλαιο αναφοράς, έφθασε τα 139,13 δολάρια το βαρέλι, προτού υποχωρήσει κάπως. Περί τις 02:30 (ώρα Ελλάδας), η άνοδος της τιμής κυμαινόταν περί το 9,02%, στα 128,77 δολάρια.

Αφότου άρχισε η εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, η τιμή του Brent έχει αυξηθεί κατά 33%.

Σε ό,τι αφορά την άλλη ποικιλία αναφοράς στην αγορά, το αργό West Texas Intermediate (WTI), το βασικό είδος εξαγόμενου πετρελαίου των ΗΠΑ, η τιμή του βαρελιού προς παράδοση τον Απρίλιο έφθασε ως και τα 130,5 δολάρια. Στις 02:30, κατέγραφε άνοδο 8,18%, στα 125,15 δολάρια.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Άντονι Μπλίνκεν, είπε χθες ότι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητούν «πολύ ενεργά» το ενδεχόμενο να απαγορεύσουν τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία σε αντίποινα για την εισβολή στην Ουκρανία.

Αν και, τουλάχιστον στη θεωρία, το πετρέλαιο εξαιρείται από τις δυτικές κυρώσεις μέχρι σήμερα, οι ρωσικές εξαγωγές έχουν μειωθεί θεαματικά, αφού οι αγοραστές έχουν λιγοστέψει θεαματικά. Η Shell ήταν από τις λιγοστές εταιρείες που πήραν το ρίσκο την περασμένη εβδομάδα.

«Σταματήστε να αγοράζετε ρωσικό πετρέλαιο» αξίωσε χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, αντιδρώντας στην αγορά από τη Shell 100.000 τόνων ρωσικού πετρελαίου.

Σε επίπεδα ρεκόρ έφτασε η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά

Η τιμή του φυσικού αερίου έφτασε σε νέο ιστορικό ρεκόρ στην ευρωπαϊκή αγορά, την ώρα που ΗΠΑ και ΕΕ συζητούν το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στον τομέα ενέργειας της Ρωσίας λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία

Λόγω των ανησυχιών για ενδεχόμενα προβλήματα στις εξαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία, που παρέχει το 40% του αερίου που καταναλώνει η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, το ολλανδικό TTF, έφτασε σε νέο ρεκόρ, στα 345 ευρώ η μεγαβατώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Καθαρά Δευτέρα σε 52 σημεία

Καιρός – Καθαρά Δευτέρα: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Η Γαλλία έστειλε χάπια ιωδίου στην Ουκρανία