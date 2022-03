Life

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Έτοιμοι για έρωτα και δράση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Μπαίνουμε σε μία φάση που παρά τα πολλά προβλήματα, ο κόσμος έχει ανάγκη να ερωτευτεί" είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις των ζωδίων.

Η αστρολόγος σημείωσε ακόμη πως "ο Ήλιος κάνει σύνοδο με το Δια και αυτό δημιουργεί αυτή τη διάθεση χαράς και έρωτα".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:









Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Καθαρά Δευτέρα σε 52 σημεία

Καιρός – Καθαρά Δευτέρα: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Η Γαλλία έστειλε χάπια ιωδίου στην Ουκρανία