Σάκκαρη: ανέβηκε ξανά στην παγκόσμια κατάταξη

Σε ποια θέση βρίσκεται η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια





Στην 6η θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε ξανά η Μαρία Σάκκαρη, η οποία έχει ξεκινήσει εξαιρετικά και τη φετινή σεζόν, δείχνοντας ικανή να διατηρηθεί για καιρό στο top 10 του τένις γυναικών.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχει ως ρεκόρ καριέρας της έκτη θέση και επόμενος στόχος της είναι να “χτυπήσει” το top5 και γιατί όχι, ακόμη και το top3 στον κόσμο.

Η απόστασή της από τη δεύτερη Κρεϊτσίκοβα άλλωστε δεν είναι πολύ μεγάλη, σε αντίθεση με την κορυφή και την Άσλεϊ Μπάρτι, η οποία έχει “εκτοξευθεί” στους 7.980 βαθμούς, μετά τη νέα κατάκτηση του Australian Open.

Το top10 στο τένις γυναικών

1. Άσλεϊ Μπάρτι (Αυστραλία) 7.980 βαθμοί

2. Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Τσεχία) 5.073

3. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 4.853

4. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 4.776

5. Ανέτ Κονταβέιτ (Εσθονία) 4.721

6. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 4.436

7. Πάολα Μπαντόσα (Ισπανία) 4.424

8. Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) 4.242

9. Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία) 3.235

10. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 3.065

