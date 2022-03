Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη

Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα γευματίσει με τον Τούρκο πρόεδρο στην προεδρική κατοικία, σύμφωνα με την Άγκυρα

(εικόνα αρχείου)

Συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα έχει την ερχόμενη Κυριακή 13 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη όπου θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία για την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Πατριαρχείο, στο Φανάρι, και ακολούθως θα μεταβεί στην προεδρική κατοικία όπου θα γευματίσει με τον Τούρκο πρόεδρο.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πάντως ότι αν και έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις, «δεν έχει κλείσει κάτι προς ανακοίνωση»





