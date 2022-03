Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Η θέση του στην παγκόσμια κατάταξη

Σε ποια θέση βρίσκεται ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει χάσει μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς ο Ράφαελ Ναδάλ ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν και έκανε “άλμα” προς τις πρώτες θέσεις της ATP.

Ο Ισπανός τενίστας βρέθηκε στην 4η θέση και “έριξε” τον κορυφαίο Έλληνα πρωταθλητή στην 5η θέση. Ο Τσιτσιπάς έχει πάντως απόσταση ασφαλείας από τον έκτο Μπερετίνι, ενώ στην κορυφή βρίσκεται πια ο Ντανίιλ Μπενβέντεφ.

Ο Ρώσος τενίστας ανέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Νο1, εκμεταλλευόμενος την κατάσταση με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος και έχασε το Australian Open λόγω της άρνησής του να εμβολιαστεί.

Το top 10 στην παγκόσμια κατάταξη

1. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 8.615 βαθμοί

2. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 8.465

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 7.515

4. Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία) 6.515

5. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 6.325

6. Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία) 4.928

7. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.590

8. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 3.915

9. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.883

10. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 3.495

