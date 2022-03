Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν σε συνάντηση των ΥΠΕΞ

Πότε και που θα γίνει για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου η συνάντηση του Ουκρανού ΥΠΕΞ με τον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ συμφώνησαν να συναντηθούν κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ διπλωματίας στην πόλη Αττάλεια, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος ομόλογός τους Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Είναι η πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία που οι δύο ΥΠΕΞ θα συναντηθούν από κοντά και μάλιστα, όπως δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα παραστεί και ο ίδιος στη συνάντηση.

Σε σύντομες δηλώσεις σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Τσαβούσογλου είπε ότι θα παραστεί στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Επίσης σε λίγες ώρες και πιο συγκεκριμένα σήμερα, στις 16:00 θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.

