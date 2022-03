Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στρατιωτικό χτύπημα σε λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας

Το λιμάνι Όλβια της Μαύρης Θάλασσας στην Ουκρανία δέχτηκε «στρατιωτικό χτύπημα» ανακοίνωσε το υπουργείο υποδομών της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο ανέφερε πως το λιμάνι Όλβια της Ουκρανίας, που είναι υπό παραχώρηση στην εταιρεία θαλάσσιων λιμένων του Κατάρ, QTerminals, υπέστη κάποιο στρατιωτικό πλήγμα.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε το υπουργείο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η QTerminals, μια κοινοπραξία μεταξύ της κρατικής εταιρείας Qatar Ports Management (Mwani Qatar) και του ομίλου ναυτιλίας και logistics Qatar Navigation (Milaha), απέκτησε την 35ετή παραχώρηση το 2020 για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του λιμανιού.

