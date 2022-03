Πέθανε ο Τζον Σταλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σκόρπισε στη διεθνή κοινότητα η μεγάλη απώλεια.

Πηγή εικόνας: Twitter / National Theatre of Scotland

Θλίψη έχει γεμίσει την καλλιτεχνική κοινότητα η είδηση θανάτου του ηθοποιού Τζον Σταλ.

Τα δυσάρεστα νέα έκανε γνωστά η ατζέντης του ηθοποιού, Amanda Fitzalan Howard και επιβεβαίωσε πως ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 2 Μαρτίου σε ηλικία 68 ετών ενώ τα αίτια θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Ο ηθοποιός, είχε είχε ενσαρκώσει τον χαρακτήρα Ρίκαρντ Κάρσταρκ στις πρώτες σεζόν του Game of Thrones και συμμετείχε ακόμη σε πολλές σειρές και ταινίες.

Ο Τζον Σταλ είχε επίσης εργαστεί για την Βασιλική Ακαδημία Μουσικής και Δράματος της Σκωτίας, το Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου αλλά και την Royal Shakespeare Company.

We are deeply saddened to hear of the death of John Stahl.



We were fortunate to work with John on Mary Stuart and The James Plays. His passing is a huge loss to the industry, and he will be sorely missed.



Our thoughts are with his loved ones.



??Tommy Ga-Ken Wan pic.twitter.com/uzSmeIrcTz