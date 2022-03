Πολιτική

Εισβολή στην Ουκρανία - Οδησσός: αποχώρησε ο Έλληνας Πρόξενος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση «Νόστος 5».

Η επιχείρηση «Νόστος 5», η απομάκρυνση συνολικά 34 ατόμων (Ελλήνων πολιτών, μελών των οικογενειών τους, καθώς και Φιλιππινέζων ναυτικών ελληνόκτητου πλοίου) από την Οδησσό, ολοκληρώθηκε επιτυχώς, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Οι ανωτέρω, οι οποίοι συνοδεύονταν από τον γενικό πρόξενο στην Οδησσό, Δημήτρη Δόχτση, και στελέχη του Γενικού Προξενείου, πέρασαν τα σύνορα Ουκρανίας-Μολδαβίας, όπου τους ανέμενε κλιμάκιο από την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι.

Ο γενικός πρόξενος, καθώς και τα στελέχη του Γενικού Προξενείου, λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας στην Ουκρανία, θα συνεχίσουν να εργάζονται από το Γαλάτσι της Ρουμανίας, γνωστοποιεί στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Την είδηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της επιχείρησης «Νόστος 5» εκανε γνωστή αρχικά, με ανάρτησή του στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σάκκαρη: Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης

Λάρισα: Άλογο κυκλοφορούσε... μέσα στην πόλη (βίντεο)

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: Στον ανακριτή ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος (εικόνες)