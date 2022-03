Κοινωνία

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: έκανε "σιγαστήρα" το μαξιλάρι ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τί δείχνουν τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Αύριο η απολογία του 60χρονου.

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τη στυγερή δολοφονία στην Ανδραβίδα, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ο 60χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος, που πέρασε την πύλη του Δικαστικού Μεγάρου Αμαλιάδας δέχτηκε αποδοκιμασίες από τον κόσμο που μαζεύτηκε στο σημείο, ενώ όταν βγήκε από το αμάξι, κάποιοι του φώναξαν: «Γιατί τα παιδιά;».

Οπως προκύπτει από τις έρευνες ο 60χρονος δολοφόνος δολοφόνησε την 47χρονη μητέρα, βάζοντας ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό της ως σιγαστήρα και πυροβόλησε μία φορά.

Τον σύζυγό της τον πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι για να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, προέκυψε ότι ο καθ’ ομολογίαν δράστης πυροβόλησε το ζευγάρι στο κρεβάτι την στιγμή που κοιμόταν.

Στις ανακοινώσεις που έγιναν χθες (Κυριακή) από την αστυνομία, έγινε γνωστό πως δεν ακούστηκαν πυροβολισμοί, επειδή ο δράστης πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής τα θύματά του. Όσον αφορά τους φόνους των δύο βρεφών της οικογένειας, ηλικίας δύο και τριών ετών αντίστοιχα, ο Απόστολος Μαρτζάκλης είπε ότι «ο 60χρονος δεν τους έχει ομολογήσει», προσθέτοντας ότι «κατά την διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας αναφέρθηκε στην παρουσία των δύο βρεφών στο σπίτι, λέγοντας στην συνέχεια ότι δεν θέλει να θυμηθεί τι έγινε ακριβώς το μόνο που είπε στους αστυνομικούς ήταν ότι “δεν έχει συγχώρεση για αυτό”».

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι όροι της Ρωσίας για να σταματήσει την εισβολή

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Καθαράς Δευτέρας

Λάρισα: Άλογο κυκλοφορούσε... μέσα στην πόλη (βίντεο)