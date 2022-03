Κόσμος

Ιρλανδία: Φορτηγό έπεσε στην είσοδο της ρωσικής πρεσβείας (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό.

Πηγή εικόνας: Twitter / Stephen Murphy

Ένα επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Ιρλανδία, όταν φορτηγό, έπεσε στην είσοδο της ρωσικής πρεσβείας στο Δουβλίνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας συνελήφθη και δέν υπάρχουν μέχρι ώρας τραυματισμοί.

Το συμβάν παρουσιάζεται σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει καρε-καρέ την επίθεση.

Η ρωσική πρεσβεία, βρίσκεται στο επίκεντρο των ημερών, καθώς υπάρχουν διαδηλωτές κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

A large truck has crashed through the gates of the Russian embassy in south Dublin. One man has been arrested. pic.twitter.com/35yLDfGhEd — RTE News (@rtenews) March 7, 2022

Here’s another view of the truck smashing through the Russian Embassy gates in Dublin, videoed by protester Laura Moth. The driver then gets out and explains his actions, before being led away by a Garda#russia #ukraine https://t.co/8oI7ct5pgc pic.twitter.com/vjeGvSvJ3M — Stephen Murphy (@SMurphyTV) March 7, 2022

