Οικονομία

Συντάξεις Απριλίου: Πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοι

Δείτε αναλυτικά πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις ανά Ταμείο.

Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου θα αρχίσει η πληρωμή για τις συντάξεις Απριλίου 2022. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022.

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου 2022

Την Δευτέρα 28 Μαρτίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

Την Τρίτη 29 Μαρτίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Μαρτίου 2022 θα πληρωθούν ως εξής:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Επικουρικές Συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Απριλίου του 2022 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

