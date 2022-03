Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Γιαννίτση στον ΑΝΤ1: η ρωσική κοινωνία είναι υπέρ της απόφασης Πούτιν (βίντεο)

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1, η Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτικού Κόσμου Μόσχας, Δώρα Γιαννίτση και η αντιπαράθεση στον αέρα.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε η Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτικού Κόσμου Μόσχας, Δώρα Γιαννίτση, για να δώσει τη διάσταση και το κλίμα που επικρατεί στη Ρωσία σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Μεταξύ άλλων, η Δώρα Γιαννίτση ανέφερε πως η ρωσική κοινωνία σε μεγάλο ποσοστό τάσσεται υπέρ της απόφασης του Πούτιν για την "επιχείρηση στην Ουκρανία".

Και στη συνέχεια δήλωσε, «Αναμφίβολα προβληματιζόμαστε και πονάμε, όπως πονάνε τα τελευταία 8 χρόνια με τις 14.000 αθώους, θύματα, νεκρούς, της Ανατολικής Ουκρανίας. Ρώσους τους οποίους το ετεροκατευθυνόμενο καθεστώς του Κιέβου, τους επέβαλε να μην μιλάνε τη γλώσσα τους. Η ρωσική κοινωνία εισπράττει ότι ήταν επιβεβλημένη αυτή η απόφαση. Ο πόλεμος ξεκίνησε το 2014, αυτό προσπαθεί να περάσει η Ρωσία. Έχουμε εμφύλιο σπαραγμό στην καρδιά της Ευρώπης από το 2014.»

Οι δηλώσεις αυτές, έφεραν ένταση στον αέρα καθώς τέθηκε η ερώτηση εάν θεβρείται όντως επιβεβλημένη κίνηση ο βομβαρδισμός αμάχων με την κ. Δώρα Γιαννίτση να απαντά πως «οι Ρώσοι δεν έχουν βομβαρδίσει άμαχο πληθυσμό» και στη συνέχεια έκανε λόγο για fake news σχετικά με τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος Αντώνης Φουρλής, ρώτησε την κ. Γιαννίτση για το εάν θα είχε τη δυνατότητα να εκφράσει δημόσια αντίθετη άποψη σχετικά με τη ρωσική εισβολή, δηλαδή, εάν ήταν κατά του πολέμου με την ίδια να αναφέρει πως αναμφίβολα θα το έκανε και παράλληλα απάντησε πως δεν έχουν γίνει συλλήψεις σε διαδηλωτές που είναι κατά του πολέμου στη Ρωσία.

