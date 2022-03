Εισβολή στην Ουκρανία: Νεκρός ο δήμαρχος της πόλης Χόστομελ

όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο δήμαρχος μοίραζε εκείνη την ώρα βοήθεια σε αμάχους.

Πηγή εικόνας: Twitter / NEXTA

Με πολλές πόλεις της Ουκρανίες να δέχονται επίθεση από τους Ρώσους, έχουν χάσει τη ζωή τους ακρετοί άμαχοι.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, νεκρός είναι ι δήμαρχος της πόλης Χόστομελ, μίας πόλης-κλειδί κοντά στο Κίεβο.

Σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, ο Yuri Prylypko πέθανε ενώ μοίραζε ψωμί και φάρμακα σε όσους χρειάζονται βοήθεια στην πολιορκημένη περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του το δημοτικό συμβούλιο του Χόστομελ αναφέρει ότι «πέθανε ως ήρωας», προσθέτοντας ότι είναι αδύνατο να γίνει αμέσως κηδεία λόγω του πολέμου.

The occupiers killed Yuri Prilipko, the head of the #Hostomel community. He was distributing bread and medicine to the needy. pic.twitter.com/dgS9n8c9HV