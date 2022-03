Πολιτική

Τσελίκ για Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: ατζέντα εφ' όλης της ύλης από την Άγκυρα

Τι αναφέρει για την επικείμενη συνάντηση ο Ομέρ Τσελίκ. Ποια θέματα θέλει να θέσει η Άγκυρα προς συζήτηση.

Συνάντηση φαίνεται πως θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Κυριακή (13.03.2022) ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αν και η ελληνική πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι επίσημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Φανάρι αφού ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος του έχει απευθύνει πρόσκληση. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, βρίσκτνασε εξέλιξη συζητήσεις μεταξύ των επιτελείων.

Σχετικά με το θέμα αυτό, έκανε δήλωση επιβεβαιώνοντας το ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην επικείμενη συνάντηση αλλά και στα ζητήματα που θέλει να θέσει προς συζήτηση η Άγκυρα.

«Ο φάκελος της Ελλάδας είναι περιεκτικός, είναι μεγάλος φάκελος. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, από τις έρευνες φυσικού αερίου μέχρι το θέμα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τελευταία η Ελλάδα βλέπουμε ότι προσπαθεί τα διμερή ζητήματα που χρήζουν επίλυσης να τα αναγάγει σε τουρκο-ευρωπαϊκά θέματα, αλλά είναι εξαιρετικά λάθος αυτή η προσέγγιση. Η Ελλάδα πρέπει να το καταλάβει αυτό. Είμαστε γείτονες, ζούμε μαζί και αυτά τα ζητήματα εμείς μπορούμε να τα λύσουμε. Η ευαισθησία που έχει η Τουρκία για τη Γαλάζια Πατρίδα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ή να επικριθεί», ανέφερε ο Ομέρ Τσελίκ.

Και στη συνέχεια τόνισε: «Ο φάκελος περιλαμβάνει από το θέμα της υφαλοκρηπίδας μέχρι και τη στρατικοποίηση των νησιών εκ μέρους της Ελλάδας και όλα αυτά θα συζητηθούν φυσικά. Γιατί αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Τρυπάει βάρκες μεταναστών/προσφύγων από τη Συρία, από την Ανατολική Μεσόγειο, τους υποβάλει σε βασανιστήρια. Κι αυτά γίνονται μπροστά στα μάτια του κόσμου. Πρέπει να σταματήσει να θέτει υπό αμφισβήτηση τα δικαιώματα της Τουρκίας στη Γαλάζια Πατρίδα.

Ο πρόεδρός μας φυσικά εδώ και καιρό δίνει ηχηρά μηνύματα σε αυτό το θέμα. Η πολιτική μας θα εξηγηθεί για άλλη μια φορά στον Έλληνα πρωθυπουργό».









