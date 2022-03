Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Μπαπέ αμφίβολος για τη ρεβάνς με Ρεάλ

Ο Γάλλος φορ αποχώρησε με ενοχλήσεις από την προπόνηση και σκόρπισε την ανησυχία στο στρατόπεδο των Παριζιάνων.

Ο Κιλιάν Μπαπέ αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη σημερινή (Δευτέρα 7/03) προπόνηση της Παρί Σεν Ζερμέν, όπως μετέδωσε το γαλλικό «RMC».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 23χρονος Γάλλος φορ είναι αμφίβολος για την ρεβάνς των «πρωτευουσιάνων» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (Τετάρτη 9/03, 22:00 «Σαντιάγκο Μπερναμπέου») για τους «16» του UEFA Champions League.

Ο Μαουρίσιο Ποκετίνο θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να δει αν θα έχει στη διάθεσή του τον Μπαπέ, ο οποίος με το γκολ του στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων είχε κρίνει υπέρ της Παρί το πρώτο παιχνίδι απέναντι στη «Βασίλισσα» της Ευρώπης.

