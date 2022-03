Αθλητικά

Euroleague: Βαθμολογία χωρίς τα αποτελέσματα των ρωσικών ομάδων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι από την απόφαση των μετόχων της Euroleague. Δείτε τον νέο βαθμολογικό πίνακα που προέκυψε.

Η κανονική περίοδος στην EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία, οι ομάδες διεκδικούν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει playoffs ωστόσο το μεγάλο ζήτημα έχει να κάνει με τη βαθμολογία, εφόσον η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Ούνικς και η Ζενίτ αποβληθούν, κάτι που αυτή την στιγμή φαντάζει ως το πιο πιθανό σενάριο από τη στιγμή που ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για τρίτη εβδομάδα.

Η τελευταία πρόταση που έπεσε στο τραπέζι είναι οι θέσεις στην κατάταξη να κρίνονται από το ποσοστό νικών και όχι από νίκες-ήττες, κάτι που τελικά δεν προχώρησε. Οι 13 ομάδες-μέτοχοι, μεταξύ αυτών και η ΤΣΣΚΑ αποφάσισαν σήμερα (7/3) ώστε η βαθμολογία να προκύπτει χωρίς τα αποτελέσματα των ρωσικών ομάδων.

Έτσι, λοιπόν ομάδες όπως η Μπάγερν Μονάχου και η Μακάμπι που είχαν ρεκόρ 0-3 και 1-3 απέναντι σε ρωσικές ομάδες, αντίστοιχα έχουν την ευκαιρία να αναρριχηθούν στην κατάταξη ενώ η Φενέρμπαχτσε και η Μονακό είναι οι... χαμένες της υπόθεσης με ρεκόρ 3-0 και 4-1 κόντρα στις ομάδες από τη Ρωσία.

Η κατάταξη, λοιπόν θα κριθεί στα 28 ματς εφόσον οι τρεις ρωσικές ομάδες αποβληθούν από το υπόλοιπο της σεζόν.

Κατάταξη χωρίς ρωσικές ομάδες

1. Μπαρτσελόνα 18-4

2. Ρεάλ Μαδρίτης 16-5

3. Αρμάνι Μιλάνο 16-6

4. Ολυμπιακός 15-7

5. Αναντολού Εφές 12-8

6.Μπάγερν 12-10

7. Μακάμπι 11-10

8. Μονακό 10-13

9. Φενέρμπαχτσε 9-13

10.Ερυθρός Αστέρας 9-12

11. Άλμπα Βερολίνου 8-12

12. Μπασκόνια 7-15

13. Βιλερμπάν 7-15

14. Ζάλγκιρις 6-16

15. Παναθηναϊκός 6-16

Πηγή: gazzeta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: - Σύζυγος Ζελένσκι: Πείτε στις ρωσίδες ότι οι γιοι τους σκοτώνουν παιδιά

Λάρισα: Του επιτέθηκε αγέλη αδέσποτων σκύλων

Πόλεμος στην Ουκρανία - Γιαννίτση στον ΑΝΤ1: η ρωσική κοινωνία είναι υπέρ της απόφασης Πούτιν (βίντεο)