Πόλεμος στην Ουκρανία: Γάμοι στα... χαρακώματα και ορφανά παιδιά που γίνονται πρόσφυγες (βίντεο)

Συγκλονιστικές οι εικόνες από ζευγάρια που ενώνονται με τά δεσμά του γάμου, γιατί μπορεί να μην υπάρξει "αύριο".

Ενώ η κόλαση του πολέμου βρίσκεται παντού γύρω τους, ζευγάρια στην Ουκρανία στέλνουν μήνυμα ελπίδας καθώς δίπλα από τα χαλάσματα, ενώνουν τις ζωές τους.

Οι γάμοι τους είναι σίγουρα ιδιαίτεροι. Δεν υπάρχουν φαντεζί νυφικά και κοστούμια, αλλά παραλλαγές και εξαρτύσεις. Δίπλα στα χαρακώματα, με φίλους να κρατούν όπλα στα χέρια και μέσα σε εμπόλεμη ζώνη, η δύναμη της αγάπης στέλνει το δικό της μήνυμα.

Όπως αναφέρουν , αποφάσισαν να παντρευτούν τώρα… γιατί μετά μπορεί να είναι πολύ αργά.

Το ζευγάρι μετά την τελετή επέστρεψε στα καθήκοντα του, στις τάξεις των ουκρανικών δυνάμεων Εδαφικής Άμυνας που υπερασπίζονται την πρωτεύουσα από την ρωσική πολιορκία.

Ορφανά παιδάκια παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς

Μετά την ιστορία του 11χρονου που ταξίδεψε ασυνόδευτος με ένα τηλέφωνο γραμμένο στο χεράκι του για να φύγει από τη μανία του πολέμου, δεκάδες άλλες ιστορίες παιδιών, που η μοίρα τους έδειξε το σκληρό τους πρόσωπο βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Μετά από μία Οδύσσεια, έφτασαν στο Ισραήλ -μέσω Ρουμανίας- και 100 ορφανά παιδιά, ηλικίας από 2 έως 12 ετών, από την ουκρανική πόλη Ζιτομίρ. Στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας έφτασαν από τη Ζαπορίζια -μετά από 24ωρο ταξίδι με το τρένο- ακόμη 215 παιδάκια που ζούσαν σε ορφανοτροφείο και αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο.

