Ιωνικός – Παναθηναϊκός: Οι “πράσινοι” το ροζ φύλλο

Δύσκολη νίκη για το «τριφύλλι» που αγωνίστηκε με πολλές απουσίες κόντρα στους αξιόμαχους γηπεδούχους.

Στο κλειστό της Νίκαιας έπεσε απόψε η «αυλαία» του τριήμερου δράσης της 16ης αγωνιστικής της Basket League (το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 14 Απριλίου με τον αγώνα, Προμηθέας-Ολυμπιακός), με τον ελλιπέστατο Παναθηναϊκό (απουσίασαν οι Παπαπέτρου, Γιόβιτς, Νέντοβιτς και Μέικον) να παίρνει μία από τις πιο δύσκολες νίκες του στην Α1 επί του Ιωνικού με 68-61 στο κλειστό του Πλάτωνα.

Οι «πράσινοι» έφτασαν τις 13 σερί νίκες στην κορυφαία κατηγορία και «συγκατοικούν» στην κορυφή με τον Ολυμπιακό (υπερτερούν στην ισοβαθμία), ενώ από την πλευρά τους οι Νικαιώτες γνώρισαν την 7η σερί ήττα τους και το ρεκόρ τους στην έδρα τους έπεσε στο 1-6.

Τα δεκάλεπτα: 15-15, 38-35 (ημ.), 54-55, 61-68

Οι «πράσινοι», που αυτή την εβδομάδα δεν θα δώσουν αγώνα στην Euroleague, λόγω της αναβολής του ματς με τη Ζενίτ στην Αγία Πετρούπολη, έφτασαν στην 30ή τους νίκη απέναντι στον Ιωνικό σε 32 αγώνες που έχουν δώσει με τους «κυανόλευκους» από την περίοδο 1975-1976, όταν και βρέθηκαν για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία.

Για να γίνει αυτό χρειάστηκε να παίξουν καταπληκτική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, ιδιαίτερα μετά το 52-44 υπέρ των γηπεδούχων στα μέσα του τρίτου 10λεπτου. Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη από το σημείο εκείνο «έσφιξε» πολύ την άμυνά της, δέχτηκε μόλις 9 πόντους μέχρι το τέλος και πέτυχε 24, με αποτέλεσμα να φύγει νικήτρια.

Οι πολλές απουσίες στην περιφέρεια λίγο έλλειψε να στοιχίσουν στους «πράσινους», οι οποίοι απόντος του κορυφαίου τους σκόρερ (Νέντοβιτς), αλλά και του ικανότατου σουτέρ, Μέικον, βρήκαν τις λύσεις από τους ψηλούς (Παπαγιάννη 20 πόντους και 17 ριμπάουντ και Γουάιτ 17 πόντους), που ήταν και οι μοναδικοί «διψήφιοι» στο ματς.

Οι 21 πόντοι του Χάμιλτον δεν αρκούσαν για το συγκρότημα του Σεγκούρα, προκειμένου να κάνει τη μεγάλη έκπληξη.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου-Πουρσανίδης-Γερακίνης

ΙΩΝΙΚΟΣ (Κούρο Σεγκούρα): Μουσταφά 8 (1), Χάμιλτον 21 (3), Κολοβέρος 7 (1), Γόντικας 12, Μόουζες 2, Αρσενόπουλος 3 (1), Πάρκερ 3, Αθηναίου 2, Λάνγκφορντ 3, Τζόλος

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Παπαγιάννης 20, Κασελάκης 7 (1), Γουάιτ 16 (1), Έβανς, Σαντ Ρόος 2, Μποχωρίδης 5 (1), Καββαδάς 2, Χουγκάζ 8, Μαντζούκας 8 (1)

