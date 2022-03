Life

Ιωάννα Παλιοσπύρου: η ανάρτηση για τα γενέθλιά της από το νοσοκομείο

Τι αναφέρει σε ανάρτησή της στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram.

Κοντεύουν δύο χρόνια από τον Μάιο του 2020 που η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα, στην είσοδο της πολυκατοικίας που εργαζόταν.

Μετά από πολλά χειρουργεία, η νεαρή γυναίκα, κατάφερε να βρει δύναμη να συνεχίσει τη ζωή της δυναμικά, παρά τα όσα συνέβησαν και πολλές φορές μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της θέλοντας να περάσει μηνύματα για το ότι πρέπει να παραμένουμε δυνατοί.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, έχει σήμερα τα γενέθλιά της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία φωτογραφία από το νοσοκομείο που βρίσκεται αναφέροντας: “Γενέθλια από το δεύτερο σπίτι μου για εμένα σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τις ευχές σας”.

