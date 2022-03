Οικονομία

Ρωσία: Το πετρέλαιο θα ξεπεράσει τα 300 δολάρια το βαρέλι αν….

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής Κυβέρνησης προειδοποιεί τη Δύση για δραματικές επιπτώσεις στην οικονομία αν επιβληθεί εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο.

Η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 300 δολάρια το βαρέλι εάν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύσουν τις εισαγωγές από τη Ρωσία, προειδοποίησε απόψε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.

«Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η απόρριψη του ρωσικού πετρελαίου θα είχε σε καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια αγορά», ανέφερε ο Νόβακ σε βιντεοσκοπημένη ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Η αύξηση της τιμής θα ήταν απρόβλεπτη. Θα έφτανε τα 300 δολάρια το βαρέλι, αν όχι περισσότερα», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, που είναι αρμόδιος για θέματα ενέργειας.

Η Ρωσία «ξέρει» που να προωθήσει το πετρέλαιό της αν το απορρίψουν η Ευρώπη και οι ΗΠΑ, προειδοποίησε.

Η Ευρώπη, συνέχισε, ωθεί τη Ρωσία προς ένα εμπάργκο στις παραδόσεις φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream 1, όμως «ακόμη δεν παίρνουμε αυτήν την απόφαση». Κανείς δεν θα ωφελείτο από ένα τέτοιο εμπάργκο, πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι θα χρειαζόταν πάνω από ένας χρόνος ώστε η Ευρώπη να αντικαταστήσει τις παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου.

