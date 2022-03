Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο ζητάει απευθείας συνομιλίες Ζελένσκι – Πούτιν

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός σε συγκεκριμένες περιοχές, για διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε απόψε ότι το Κίεβο θέλει τις απευθείας συνομιλίες μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου Βλαντίμιρ Πούτιν επειδή ξέρει ότι ο Πούτιν είναι εκείνος που «κινεί τα νήματα» στη Μόσχα.

«Θέλαμε εδώ και καιρό μια απευθείας συνομιλία μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας και του Βλαντίμιρ Πούτιν επειδή όλοι καταλαβαίνουμε ποιος παίρνει τις τελικές αποφάσεις, ιδίως τώρα» ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση.

«Ο πρόεδρός μας δεν φοβάται τίποτα, συμπεριλαμβανομένης και της συνάντησης με τον Πούτιν», πρόσθεσε. «Εάν ο Πούτιν δεν φοβάται επίσης, ας έρθει στη συνάντηση, ας καθίσουν κάτω και να συζητήσουν», πρόσθεσε ο Κουλέμπα.

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ εκεχειρία σε συγκεκριμένες περιοχές στην Ουκρανία από αύριο Τρίτη 09:00 ώρα Ελλάδας και Ουκρανίας για διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία ανακοινώνει κατάπαυση του πυρός από τις 10.00 (ώρα Μόσχας) της 8ης Μαρτίου», ώστε να φύγουν οι άμαχοι από το Κίεβο αλλά και από τις πόλεις Σούμι, Χαρκίβ, Τσερνίχιφ και Μαριούπολη, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

