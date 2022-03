Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κατάπαυση του πυρός για απομάκρυνση αμάχων

Κατηγορίες Ζελένσκι ότι δεν τηρούνται οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Συνάντηση των ΥΠΕΞ Ρωσίας – Ουκρανίας στην Αττάλεια.

Η Ρωσία ανακοίνωσε απόψε κατάπαυση του πυρός σε πολλές ουκρανικές πόλεις, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 9 το πρωί αύριο Τρίτη (ώρα Ελλάδας) ώστε να καταστεί εφικτή η απομάκρυνση των αμάχων μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία ανακοινώνει κατάπαυση του πυρός από τις 10.00 (ώρα Μόσχας) της 8ης Μαρτίου» ώστε να φύγουν οι άμαχοι από το Κίεβο αλλά και από τις πόλεις Σούμι, Χαρκίβ, Τσερνίχιφ και Μαριούπολη, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Την ανακοίνωση αυτή επικαλούνται πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ζελένσκι: Δεν λειτούργησαν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέρριψε χθες Δευτέρα την ευθύνη στον ρωσικό στρατό για την αποτυχία των προσπαθειών απομάκρυνσης των αμάχων μέσω των λεγόμενων ανθρωπιστικών διαδρόμων, που οργανώθηκαν έπειτα από διαπραγματεύσεις του Κιέβου και της Μόσχας.

«Συμφωνήσαμε για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Λειτούργησαν; Λειτούργησαν τα ρωσικά άρματα μάχης, τα Γκραντ (σ.σ. ρωσικά συστήματα εκτόξευσης ρουκετών), οι νάρκες», κατήγγειλε ο κ. Ζελένσκι σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που μεταφορτώθηκε στον λογαριασμό της ουκρανικής προεδρίας στην πλατφόρμα Telegram.

Κατηγόρησε ακόμη τις ρωσικές δυνάμεις ότι «ναρκοθέτησαν τον δρόμο που είχε συμφωνηθεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταφερθούν τρόφιμα και φάρμακα» στην πολιορκημένη Μαριούπολη, στη νότια Ουκρανία, και ότι «κατέστρεψαν λεωφορεία» που θα απομάκρυναν άμαχους από τις εμπόλεμες ζώνες.

Πρόσαψε στη Ρωσία «κυνισμό», ερίζοντας ότι άνοιξε «έναν πολύ μικρό διάδρομο προς τα κατεχόμενα εδάφη για μερικές δεκάδες ανθρώπους», για λόγους «προπαγάνδας», για να τους δείξουν «οι κάμερες».

Σημείωσε πάντως ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα. «Είμαστε ρεαλιστές. Γι’ αυτό θα μιλήσουμε. Θα επιμείνουμε στις διαπραγματεύσεις ώσπου να βρούμε τρόπο να πούμε στον λαό μας: έτσι φθάσαμε στην ειρήνη».

Η Μόσχα ανακοίνωσε χθες το πρωί κατάπαυση του πυρός σε διάφορες τοποθεσίες και το άνοιγμα διαδρόμων για να μπορέσουν να φύγουν άμαχοι από ουκρανικές πόλεις υπό πολιορκία, καθώς η ανθρωπιστική κρίση χειροτερεύει κάθε μέρα που περνάει και τα τρόφιμα πλέον λιγοστεύουν.

Όμως το Κίεβο αρνήθηκε να απομακρύνει αμάχους προς τη Ρωσία, όπου οδηγούσαν τέσσερις από τους έξι διαδρόμους που πρότεινε η Μόσχα, ή προς τη Λευκορωσία. Έπειτα από νέες διαπραγματεύσεις, η Ρωσία ανακοίνωσε πως σήμερα θα τεθεί σε ισχύ νέα κατάπαυση του πυρός τοπικά από τις 09:00 για να φύγουν οι άμαχοι. Τα δρομολόγια που θα ακολουθηθούν μένουν να εγκριθούν από την ουκρανική πλευρά, πρόσθεσε.

Ο κ. Ζελένσκι διαβεβαίωσε στο βίντεο πως δεν θα φύγει από την πρωτεύουσα, παρότι ο κλοιός των ρωσικών δυνάμεων σφίγγει και διεξάγονται μάχες. «Μένω εδώ, μένω στο Κίεβο», «δεν φοβάμαι», είπε. «Είναι η δωδέκατη νύχτα του αγώνα μας . Είμαστε όλοι εδώ, όλοι δουλεύουν. Είμαι στο Κίεβο, η ομάδα μου είναι μαζί μου», επέμεινε. Κάθε μέρα που η Ουκρανία πολεμά δημιουργεί «καλύτερες συνθήκες», υποστήριξε ακόμη.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ουκρανού προέδρου, ανακλήθηκαν στην Ουκρανία για να πάρουν μέρος στον πόλεμο όλοι οι ουκρανοί στρατιωτικοί που είχαν αναπτυχθεί σε αποστολές στο εξωτερικό (Κόσοβο, ΛΔ Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, κατά ουκρανικά ΜΜΕ)

Συνάντηση των ΥΠΕΞ Ρωσίας – Ουκρανίας στην Αττάλεια

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο Ντμίτρο Κουλέμπα, επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα το βράδυ ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον ρώσο ομόλογό του, τον Σεργκέι Λαβρόφ, μεθαύριο Πέμπτη στην Τουρκία.

«Αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται (συνάντηση) τη 10η (Μαρτίου). Για να δούμε — εάν πάει αεροπορικώς στην Αττάλεια, θα πάω κι εγώ. Ας καθίσουμε κάτω να συζητήσουμε», ανέφερε ο κ. Κουλέμπα σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του.

Νωρίτερα χθες, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ανακοίνωσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο εμπόλεμων χωρών αναμένεται να έχουν συνάντηση για συνομιλίες στην Αττάλεια τη 10η Μαρτίου. Οι συνομιλίες αυτές πιθανόν θα είναι τριμερείς, σκοπεύει να συμμετέχει και ο ίδιος ο κ. Τσαβούσογλου, όπως διευκρίνισε ο ίδιος.

Αν ο Σεργκέι Λαβρόφ είναι διατεθειμένος να κάνει σοβαρή συζήτηση, μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση «διπλωμάτη προς διπλωμάτη», αλλά εάν ο ρώσος ΥΠΕΞ «αρχίσει να αναμασάει την παράλογη προπαγάνδα που σερβίρει τελευταία, θα ακούσει αυτό που του αξίζει, την αλήθεια», ανέφερε ακόμη ο Ντμίτρο Κουλέμπα.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας επανέλαβε εξάλλου πως το Κίεβο θέλει να γίνουν απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους προέδρους Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν.