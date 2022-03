Κοινωνία

Περιστέρι: Φωτιά στην Τροχαία (εικόνες)

Πυρκαγιά ξέσπασε στην Τροχαία Περιστερίου τα ξημερώματα της Τρίτης.

Φωτιά εκδηλώθηκε στο υπόγειο πάρκινγκ της Τροχαίας Περιστερίου λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Τα αίτια της φωτιά δεν έχουν γίνει γνωστά, καθώς στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Από τη φωτιά δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ούτε τραυματίστηκε κανείς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά.

Ο δρόμος μπροστά από την Τροχαία Περιστερίου αποκλείστηκε για την κατάσβεση της φωτιάς.

