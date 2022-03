Κόσμος

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας – Διεθνής Αμνηστία: Επίθεση στα δικαιώματα των γυναικών

Η Διεθνής Αμνηστία για τα δικαιώματα των γυναικών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών υπέστησαν «επίθεση» την περασμένη χρονιά, που συνεχίζεται φέτος, καταγγέλλει με ανακοίνωση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία.

«Τα γεγονότα του 2021 και των πρώτων μηνών του 2022 συνωμότησαν για να συντρίψουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια εκατομμυρίων γυναικών και κοριτσιών», στηλιτεύει η Ανιές Καλαμάρ, γενική γραμματέας της Αμνηστίας.

«Οι κρίσεις στον κόσμο» που πλήττουν τα δικαιώματα των γυναικών δεν καταλαβαίνουν «από ισότητα, πόσο μάλλον από δικαιοσύνη», προσθέτει.

Στην ανακοίνωση, που η οργάνωση δημοσιοποιεί τη διεθνή Ημέρα της Γυναίκας, η κυρία Καλαμάρ επισημαίνει ότι η πανδημία του νέου κορονοϊού και η περιστολή των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν, όπου την εξουσία κατέλαβαν τον περασμένο Αύγουστο οι ισλαμιστές φονταμενταλιστές Ταλιμπάν έπειτα από 20 χρόνια πολέμου, ήταν ανάμεσα στα κυριότερα γεγονότα που έπληξαν τα δικαιώματα των γυναικών.

Καθεμιά από τις εξελίξεις αυτές τα υπονόμευσε σοβαρά, πόσο μάλλον αν «εξεταστούν όλες μαζί», κρίνει συμπληρώνοντας πως επείγει «να υψώσουμε το ανάστημά μας» για να αντιμετωπιστεί «αυτή η παγκόσμια επίθεση εναντίον της αξιοπρέπειας των γυναικών και των κοριτσιών».

Κατέταξε ακόμη «την ευρεία σεξουαλική βία που χαρακτήρισε την ένοπλη σύρραξη στην Αιθιοπία», «την επίθεση εναντίον του δικαιώματος της άμβλωσης και της πρόσβασης σε αυτή στις ΗΠΑ», καθώς και την απόφαση της Τουρκίας «να αποσυρθεί από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» στις αρνητικές εξελίξεις, καλώντας κυβερνήσεις που έλαβαν αποφάσεις οι οποίες πλήττουν τα δικαιώματα των γυναικών να τις ανακαλέσουν.

