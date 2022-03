Κόσμος

Ουκρανία: Νεκροί άμαχοι σε βομβαρδισμό στη Σούμι

Παιδιά μεταξύ των θυμάτων του βομβαρδισμού. Πολυκατοικίες στο στόχαστρο.

Πάνω από δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Σε κάποιες τοποθεσίες βομβαρδίστηκαν πολυκατοικίες», κατήγγειλε ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, επικεφαλής της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, με ανακοίνωση που μεταφόρτωσε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Ανάμεσα στους δέκα ανθρώπους που σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκαν σπίτια, ακόμα και στο κέντρο της Σούμι, ήταν παιδιά, συνέχισε.

Σκοτώθηκαν επίσης τέσσερις ουκρανοί στρατιωτικοί σε αυτή που ο κ. Ζιβίτσκι αποκάλεσε «άνιση μάχη με τον ρωσικό στρατό».

Οι πληροφορίες που έδωσε ο τοπικός αξιωματούχος είναι αδύνατον να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Στο μεταξύ, ο ουκρανός υπουργός Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπράκοφ υπολόγισε ότι οι ζημίες που έχουν προκαλέσει οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αφότου προχώρησαν στην εισβολή ξεπέρασαν την Κυριακή τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Εξήγησε πως αναφέρεται κυρίως στις καταστροφές που έχουν υποστεί υποδομές όπως γέφυρες, αεροδρόμια, το σιδηροδρομικό δίκτυο κ.λπ., σύμφωνα με το σημερινό φύλο της εφημερίδας Ουκράινσκα Πράβντα. Πρόσθεσε πως οι κατεστραμμένες υποδομές μπορούν να αποκατασταθούν σε δύο χρόνια και ότι η χώρα λογαριάζει στην διεθνή βοήθεια για την ανοικοδόμησή της.





