Bloomberg: Η ΕΕ σχεδιάζει να σταματήσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο

Ο εκτελεστικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρτίζει ένα σχέδιο για να τερματίσει την εξάρτηση του μπλοκ από το ρωσικό φυσικό αέριο, με το οποίο οι ανάγκες σε εισαγωγές θα περικοπούν κατά σχεδόν 80% φέτος, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί την ενεργειακή στρατηγική της μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ώστε να περιορίσει την επιρροή του Κρεμλίνου. Το σχέδιο, που πρόκειται να παρουσιαστεί την Τρίτη (08.03.2022), θα προτείνει βήματα όπως είναι η εκμετάλλευση νέων προμηθειών φυσικού αερίου και η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ήδη από φέτος, είπε ο ένας από τους αξιωματούχους. Ο στόχος είναι να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από τον μεγαλύτερο προμηθευτή ορυκτών καυσίμων πολύ πριν από το 2030, νωρίτερα από όσο προβλεπόταν μέχρι τώρα.

Προκειμένου το σχέδιο να έχει κάποια πιθανότητα επιτυχίας θα χρειαστεί να συμφωνήσουν οι χώρες μέλη, πολλές εκ των οποίων αισθάνονται ήδη άβολα με τις επενδύσεις που απαιτούνται για να υλοποιηθούν τα σχέδια ενεργειακής μετάβασης της Επιτροπής και τώρα αγωνίζονται για να περιορίσουν τις πολιτικές επιπτώσεις και το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

«Νομίζω ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε αύριο ένα σχέδιο που θα μειώνει την εξάρτησή μας από το ρωσικό φυσικό αέριο από φέτος και εντός των επόμενων ετών θα μας ανεξαρτητοποιήσει από τις εισαγωγές ρωσικού αερίου», είπε ο Επίτροπος Ενέργειας Φρανς Τίμερμανς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σήμερα το πρωί. «Πιστεύω ότι είναι δυνατόν. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό», πρόσθεσε.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ΕΕ διαθέτει ήδη επαρκή αποθέματα για να βγάλει τον υπόλοιπο χειμώνα, ακόμη και στην περίπτωση που διακοπεί απότομα ο εφοδιασμός από τη Ρωσία. Θα συστήσει επίσης στις χώρες μέλη να αρχίσουν από τώρα να εργάζονται για την πλήρωση των δεξαμενών αποθήκευσης ώστε να είναι προετοιμασμένες για τον επόμενο χειμώνα.

Η Επιτροπή θα δηλώσει επίσης ότι η επιτάχυνση στην εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας, της στρατηγικής της που στοχεύει στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050, θα μειώσει τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, θα περιορίσουν την εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και θα προστατεύσουν την οικονομία από τις αυξήσεις των τιμών, είπε ένας αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Οι προτάσεις μπορεί πάντως να τροποποιηθούν προτού να εγκριθούν.

Με βάση το σχέδιο που θα παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων θα αυξηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και οι παραδόσεις από αγωγούς εκτός της Ρωσίας. Όλες μαζί οι προτάσεις θα δώσουν στην ΕΕ τη δυνατότητα να αντικαταστήσει τα 155 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου που εισάγει τώρα από τη Ρωσία με 112 bcm. Περίπου 50 bcm τον χρόνο θα προέλθουν από νέες πηγές LNG, 10 bcm από αγωγούς άλλων παρόχων και 20 bcm από νέες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας που θα μειώσουν τη ζήτηση για σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Η Επιτροπή θα δώσει επίσης προτεραιότητα σε έργα διασύνδεσης των αγωγών της Ιβηρικής χερσονήσου με την υπόλοιπη Ευρώπη και την ένωση της Βουλγαρίας και της Ελλάδας.

