Κόσμος

Ουκρανία - Ιαπωνία: Νέες κυρώσεις για Ρώσους και Λευκορώσους

Η Ιαπωνία απαγόρευσε επίσης τις εξαγωγές εξοπλισμού για διυλιστήρια στη Ρωσία

Το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας ανακοίνωσε σήμερα πως παγώνει τυχόν πόρους άλλων 32 αξιωματούχων και ολιγαρχών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στην ιαπωνική δικαιοδοσία εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία.

Οι νέες κυρώσεις βάζουν στο στόχαστρο 20 Ρώσους, ανάμεσά τους στελέχη και συνεργάτες υπουργών της κυβέρνησης του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, αντιπροέδρους του κοινοβουλίου, τον ηγέτη της δημοκρατίας της Τσετσενίας, στελέχη εταιρειών που διατηρούν στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο, όπως οι Volga Group, Transneft και Wagner.

Στοχοθετούν 12 λευκορώσους αξιωματούχους και επιχειρηματίες, καθώς και 12 οργανισμούς στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Για να γίνει οποιαδήποτε πληρωμή ή μεταφορά κεφαλαίων στα πρόσωπα που υπόκεινται στις κυρώσεις εφεξής θα απαιτείται ειδική κυβερνητική άδεια.

Η Ιαπωνία απαγόρευσε επίσης τις εξαγωγές εξοπλισμού για διυλιστήρια στη Ρωσία και ειδών γενικής (ή "διπλής") χρήσης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τον στρατό στη Λευκορωσία.

Απαγορεύθηκαν οι εξαγωγές ειδών προοριζόμενων για το υπουργείο Άμυνας, τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία της Λευκορωσίας, καθώς και της εταιρείας JSC Integral.

