Κακοκαιρία: Πού καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στην επικράτεια το τελευταίο 24ώρο.

Παγετός σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο Σέλι Ημαθίας με -5,3 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr οι επόμενες χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε Κλεισούρα Καστοριάς (-4,4), Βλάστη Κοζάνης (-3,9), Πληκάτι Ιωαννίνων (-3,7), Μαυρολιθάρι Φωκίδας (-3,2), 'Αγιο Παύλο Ημαθίας (-3,2), Μέτσοβο (-2,7) και Περτούλι Τρικάλων (-2,5 βαθμοί).

