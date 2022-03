Υγεία - Περιβάλλον

Ραδιενέργεια – ΠΦΣ Για χάπια ιωδίου: Δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για τα χάπια ιωδίου.

Με αφορμή τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με χρήση σκευασμάτων ιωδίου για την προφύλαξη από την ραδιενέργεια, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) ενημερώνει ότι δεν κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά σκευάσματα με αυτήν την ένδειξη.

Τα σκευάσματα ιωδίου, που κυκλοφορούν στην Ελλάδα ως συμπληρώματα διατροφής, έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ιώδιο, έως και 500 φορές μικρότερη, από τις δόσεις εκείνες τις οποίες αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι πρέπει να χορηγηθούν σε περίπτωση ραδιενεργού ατυχήματος και ως εκ τούτου είναι ακατάλληλα για τη σχετική ένδειξη.

Στην περίπτωση τέτοιου συμβάντος, αρμόδιες είναι οι εθνικές αρχές υγείας κάθε χώρας για να αποφασίσουν αν θα πρέπει να χορηγήσουν σκευάσματα ιωδίου, καθώς και για τις ακριβείς δόσεις ανά ηλικιακή ομάδα όπως και για την έναρξη και τη διάρκεια της προληπτικής αγωγής, καταλήγει ο ΠΦΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίτινγκ Βελιγραδίου – Τεντόγλου: “Πέταξε” στην κορυφή

Περιστέρι: Φωτιά στην Τροχαία (εικόνες)

Ουκρανία: Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε βοήθεια “μαμούθ”