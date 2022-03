Life

“Το Πρωινό” - Δίκη Λιγνάδη: Καταιγιστικές εξελίξεις (βίντεο)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο θέμα της δίκης του Δημήτρη Λιγνάδη. Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τι δήλωσε ο πρώτος μάρτυρας της δίκης, αποκλειστικά στην εκπομπή " Το Πρωινό".

Ο συνήγορος του υπόδικου σκηνοθέτη, Αλέξης Κούγιας, παρουσίασε φωτογραφίες μέσα από τα social media και τον προσωπικό λογαριασμό του πρώτου μάρτυρα, Αλί ο οποίος και δηλώνει μεσίτης, με το διάλογο μεταξύ Αλέξη Κούγια και του πρώτου μάρτυρα κατά τη διάρκεια της δίκης να είναι ιδιαίτερα έντονος.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" προβλήθηκαν οι φωτογραφίες αυτές, έπειτα από επικοινωνία με τον ίδιο του μάρτυρα.Ήταν εκείνος μάλιστα που ζήτησε να προβληθούν, γιατί όπως είπε "τα συκοφαντικά λόγια που δέχθηκε δεν θα μπορούσαν να περάσουν έτσι". προβλήθηκαν οι φωτογραφίες αυτές, έπειτα από επικοινωνία με τον ίδιο του μάρτυρα.Ήταν εκείνος μάλιστα που ζήτησε να προβληθούν, γιατί όπως είπε "τα συκοφαντικά λόγια που δέχθηκε δεν θα μπορούσαν να περάσουν έτσι".





Ο Αλί δήλωσε αποκλειστικά στην εκπομπή "δέχτηκα απαράδεκτη επίθεση από την πλευρά του κατηγορούμενου βιαστή μου, χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες από το instagram μου, όμως δεν θα ξεπλυθούν αυτά που έκανε".





Τοποθετήθηκε στο "Πρωινό" και ο κ. Βλάχος, δικηγόρος των θυμάτων του εξωτερικού "ένα ομοφοβικό κρεσέντο, ο μάρτυρας δέχθηκε σφοδρή επίθεση σε ένα κλίμα νοσηρό και σεξιστικό για τους μάρτυρες του Λιγνάδη". Και συμπλήρωσε πως "αν αυτό συνεχιστεί θα χρησιμοποιήσω όλα τα δικονομικά μέσα που έχω".

Τόνισε ακόμη πως η υπερασπιστική γραμμή που ακολουθείται είναι επιλογή του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος έκανε, όπως είπε ο κ. Βλάχος, και δεύτερη μήνυση στον Αλί για τα υποτιθέμενα ψέμματα που είπε.